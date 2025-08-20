Filistin: Gazze'de En Az 500 İnsani Yardım Çalışanı Yaşamını Yitirdi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 500 insani yardım çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklaması

Açıklamada, bu günde dünyanın her yerinde, özellikle işgal altındaki Filistin topraklarında ve Gazze Şeridi'nde, sivillerin hayatlarını kurtarmak için görev yapanların anıldığı belirtildi. Bakanlık, hayatını kaybedenlerin anısına vurgu yaparak, bu kayıpların İsrail'in işlediği savaş suçlarına ve uluslararası hukukun ağır ihlallerine eklenen yeni bir suç olduğunu ifade etti.

Raporlar ve uluslararası çağrı

Birleşmiş Milletler raporlarına atıfta bulunulan açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 500'den fazla insani yardım çalışanının yaşamını yitirdiği tekrarlandı. Bakanlık, uluslararası toplumun açıklama ve çağrılarının ne kadar güçlü olursa olsun, onları Filistin halkını hedef alan kıtlık ve soykırımı durdurma konusundaki yasal ve ahlaki sorumluluğundan kurtarmayacağını vurguladı.

Koruma ve hesap verebilirlik talebi

Bakanlık, İsrail'in saldırılarını derhal durdurması, uluslararası hukuka uyması ve işlediği suçlardan dolayı hesap vermeye zorlanması gerektiğini belirtti. İsrail'in cezasız kalmaya devam etmesinin bu tekrarlanan suçları beslediği ifade edildi. Ayrıca, sivilleri ve insani yardım çalışanlarını korumak ve aleyhlerinde işlenen suçları durdurmak için acilen uluslararası eyleme çağrı yapıldı.

İnsani koruma ve uluslararası sorumluluk

Bakanlık, uluslararası toplumun ihmalkar tavrının uluslararası hukuk sistemini tehdit ettiğini; uluslararası meşruiyeti zedeleyerek insani yardım çalışanlarının korunmasını sloganik ifadelerle sınırladığını kaydetti. Gazze'deki insani yardım çalışanlarına uluslararası koruma sağlanmasının, ülkelerin ve uluslararası toplumun sivilleri koruma ve açlık politikasına karşı koyma konusundaki ciddiyeti için bir sınav olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve kayıplar

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladığı hatırlatıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 64 Filistinli hayatını kaybetti, 156 bin 573 kişi ise yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 10 bin 518 kişi yaşamını yitirdi, 44 bin 532 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana, İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1996'ya yükseldi, yaralı sayısı ise 14 bin 898 oldu.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığı; Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurduğu kaydedildi.

Bakanlık, insani yardım çalışanlarının hedef alınmaması gerektiğini, hayat kurtarmanın can kaybına mal olmaması gerektiğini bir kez daha vurguladı.