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Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'ndan Önemli Toplantı

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un önderliğinde önemli bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 21:24
Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'ndan Önemli Toplantı

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Yuvarlak Masa Toplantısı Yapıldı

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun yuvarlak masa toplantısı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve katılımcı ülkelerin meclis başkanları ile parlamento temsilcilerinin iştirakiyle gerçekleştirildi.

Ülkemizin Conrad Otel'inde düzenlenen toplantıya, Kurtulmuş'un yanı sıra Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim, Birleşik Arap Emirlikleri Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Dato Johari bin Abdul, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani, Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Safadi, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam, Cezayir Ulusal Meclis Başkan Vekili Hammad Ayoub, Azerbaycan Meclis Başkan Yardımcısı Ali Ahmadov ve Mısır Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Saad El Deen katıldı.

Toplantıda, grubun yapısı ve çalışma yöntemi üzerine önemli görüş alışverişinde bulunuldu ve ortak deklarasyon metni kabul edildi. Kurtulmuş, grubun ilk toplantısının başarıyla tamamlanmasının önemine işaret ederek, katılımları dolayısıyla meclis başkanlarına ve başkanvekillerine şükranlarını dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, halkların temsilcisi ve sözcüsü olan meclislerin, kardeş Filistin halkına destek verme ve İsrail'in zalimliğine karşı çıkma konusunda kararlılıklarının devam edeceğini vurguladı.

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun yuvarlak masa toplantısı, TBMM Başkanı Numan...

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun yuvarlak masa toplantısı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve katılımcı ülkelerin meclis başkanları ile parlamento temsilcilerinin iştirakiyle gerçekleştirildi.

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun yuvarlak masa toplantısı, TBMM Başkanı Numan...

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun yuvarlak masa toplantısı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve katılımcı ülkelerin meclis başkanları ile parlamento temsilcilerinin iştirakiyle gerçekleştirildi.

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