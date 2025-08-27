DOLAR
Filistin: İsrail, Batı Şeria'yı İlhak Çağrılarıyla Suçlara Siyasi Kılıf Uyduruyor

Filistin Dışişleri, İsrailli yetkililerin Batı Şeria ilhakı çağrılarının işlenen suçlara siyasi kılıf uydurduğunu, uluslararası toplumun müdahalesini istediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 23:46
Filistin Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv yönetiminden bazı bakanların Batı Şeria'yı ilhak etme çağrılarıyla ilgili sert tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, söz konusu beyanların işgali ve yerleşim politikalarını meşrulaştırmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Dışişleri'nden tepki

Açıklamada, İsrailli yetkililerin Batı Şeria’da "egemenlik sağlaması ve Filistin yönetiminin tasfiyesi" yönündeki söylemlerinin kınandığı belirtildi. Filistin yönetimi, bakanların "İsrail işgalinin tek taraflı ve yasadışı uygulamalarını itiraf ettiğini" kaydetti.

Metinde ayrıca bakanların açıklamalarıyla "yerleşimcilerin işledikleri suçlara açıkça siyasi kılıf uydurduğunu ve bu saldırıları artırmaya teşvik ettiğini" vurgulandı.

Filistin Dışişleri, bu tür beyanların "Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarına, mülklerine ve kutsal mekanlarına yönelik işgali meşrulaştırmaya dönük ırkçı ve sömürgeci bir anlayışı yansıttığını" ifade etti.

Bakanların açıklamaları

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Kudüs'te yasadışı yerleşim birimlerine destek için düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, "Ürdün Nehri ile Akdeniz arasında tek bir devlet olacak, o da Yahudi halkının devleti olacak." ifadelerini kullandı. Cohen ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın görev süresinde "Batı Şeria'da egemenlik ilan edilmesi" gerektiğini savundu.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar ise aynı etkinlikte yerleşimlerin genişletilmesi ve Batı Şeria'da İsrail egemenliğinin sağlanması çağrısında bulunarak, "Egemenliği uyguladığımızda gerçek bir şey başarmış olacağız." dedi.

Netanyahu ve yeni yerleşimler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise dün, işgal altındaki Batı Şeria'da 17 yeni yerleşim biriminin inşasına onay verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende, Batı Şeria'da egemenlik kurmaya her zamankinden daha yakın oldukları yönünde açıklamalarda bulundu.

Filistin yönetimi, uluslararası topluma bu açıklamaların "ciddiyetle değerlendirilmesi, uluslararası hukukun gereğinin yapılması ve iki devletli çözümün korunması" çağrısında bulundu.

