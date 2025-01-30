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Filistin, İsrail'in Gazze Yıkımının Batı Şeria'ya Taşınmasını Önlemek İçin ABD'den Müdahale İstedi

Filistin yönetimi, ABD'den İsrail'in Gazze'deki yıkımını Batı Şeria'ya taşımaması için acil müdahale talep etti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 00:00
Filistin, İsrail'in Gazze Yıkımının Batı Şeria'ya Taşınmasını Önlemek İçin ABD'den Müdahale İstedi

Filistin Yönetiminden ABD'ye Acil Müdahale Çağrısı

Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği yıkımları işgal altındaki Batı Şeria'da tekrarlamaması için ABD'nin müdahalesini talep etti. Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'ndan çıkmayacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Katz'ın Sözleri Kınandı

Katz'ın Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği "kışkırtıcı baskının ve sarf ettiği sözlerin" kınandığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de yaptığı yıkımları Batı Şeria'ya taşımaması için uluslararası toplumun acil müdahale etmesi gerektiği vurgulandı. Filistin yönetimi, bu durumun soykırım, tehcir ve ilhak hedeflerini içerdiğini belirtti.

İsrail'in Gerekçeleri Tartışmalı

Açıklamada, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik suçlarını örtmek için güvenlik gerekçelerini abarttığı ifade edildi. İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki nüfusun yüzde 80'inden fazlasını tehcir etmesi ve bölgedeki su şebekesini kesmesi dikkat çekici bir şekilde paylaşıldı. Bunun yanı sıra, İsrail güçlerinin evleri, camileri ve altyapıyı tahrip ettiği bildirildi.

Cenin'deki Durumun Ciddiyeti

İsrail'in bölgedeki hastaneleri kuşatma altına alması ve Batı Şeria'da süren saldırılar, demir bariyerlerle dışarıya kapatılan Filistinlilerin toplu halde cezalandırılması olarak değerlendirildi. Filistin yönetimi, bu durumun gerilimi düşürmek yerine artıracağını belirtti.

İsrail Ordusunun Saldırıları

İsrail ordusu, Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesin ardından 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı. Bu saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, 50 Filistinli yaralandı. 27 Ocak'ta, saldırılar Tulkerim'e taşındı ve ulaşım, su, elektrik ile iletişim altyapısına büyük zarar verildi. Öte yandan, 21 Ocak'tan bu yana Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılarda 60 evin yıkıldığı bildirildi.

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