Filistin, İsrail'in Soykırım Politikalarına Karşı Uyarıyor

Filistin, İsrail'in ilhak planları çerçevesinde Gazze'den Batı Şeria'ya taşıdığı tehcir ve soykırım politikaları için uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 16:30
Filistin, İsrail'in Soykırım Politikalarına Karşı Uyarıyor

Filistin'den Kritik Uyarı: İsrail'in Soykırım Politikaları Tehdit Oluşturuyor

Filistin, İsrail'in ilhak hazırlığı kapsamındaki faaliyetlerinin, Gazze Şeridi'nden Batı Şeria’ya soykırım ve tehcir politikaları taşımakla tehdit ettiğini bildirdi. Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te yaşanan ihlallere dikkat çekerek, bu sürecin derinleşmesine neden olan resmi İsrail açıklamalarını kınadı.

İsrail İskan Bakanı'nın Çağrısı

Açıklamada, İsrail İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf'un, işgal altındaki Batı Şeria'ya bir milyon Yahudi’nin daha yerleştirilmesi yönündeki çağrısına vurgu yapıldı. Bu durumun Yahudi yerleşimi genişletme çabalarını artırdığı ifade edildi.

Netanyahu’nun İktidar Stratejisi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, çatışmayı tırmandırma yoluyla iktidarda kalma çabalarının devam ettiği belirtildi. Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu, bu tehlikelerin üzerine gitmeye çağırdı.

Uluslararası Adalet ve Çözüm Çağrısı

Açıklamada ayrıca, Gazze'de esir takası anlaşmasının yapılmasının, soykırım ve tehcir savaşını durdurma yönünde önemli bir adım olacağı vurgulandı. Uzun süredir devam eden işgali sonlandırmak için, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanması çağrısında bulunuldu.

2024 Yılı İhlalleri ve Artan Gözaltılar

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, 2024 yılında Batı Şeria'da 2 bin 971 ihlal yaşandığını ilan etti. Bu ihlaller, 51 ayrı noktada Filistinlilere ait toprakların gasbı ile sonuçlandı. Ayrıca, bu yıl Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli sayısının 770 bin 420'ye ulaştığı belirtildi.

Gazze'deki Saldırılar Süredikçe Baskı Artıyor

İsrail, ABD'nin desteğiyle Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan beri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.

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