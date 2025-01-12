Filistin Spor Federasyonu: İsrail Gazze'de 95'i Çocuk 708 Sporcuyu Öldürdü

Filistin Spor Federasyonu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 95'i çocuk toplam 708 sporcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 00:00
Filistin Spor Federasyonu: İsrail Gazze'de 95'i Çocuk 708 Sporcuyu Öldürdü

Filistin Spor Federasyonu Açıklama Yaptı

Filistin Spor Federasyonu Medya İşlerinden Sorumlu Genel Sekreteri Mustafa Siyam, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yaşanan olaylarda 95'i çocuk olmak üzere 708 sporcunun öldüğünü açıkladı.

Işıklar Altında Kayıplar

Siyam, Filistin Rabat Hentbol Kulübü antrenörü Ahmed Harun ile Deyr el-Belah ve El-Cela Kulübü oyuncusu Enes ed-Debci'nin şehadetiyle ölen sporcu sayısının 708'e ulaştığını bildirdi. Siyam, toplamda 369 futbolcu, 105 izci hareketi üyesi ve çeşitli spor federasyonlarından 234 sporcunun bu saldırılarda yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Spor Tesislerine Yapılan Saldırılar

Filistinli yetkili, dün Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki evinin hedef alındığı bombardmanda Ahmed Harun'un hayatını kaybettiğini, Enes ed-Debci'nin de Deyr el-Belah'taki evine düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdiğini ifade etti.

İsrail'in Soykırım Politikaları

Siyam, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında stadyumlar, spor salonları ve kulüp tesislerinin de bulunduğu toplam 273 spor tesisini ya tamamen ya da kısmen yıktığını vurguladı. Gazze Şeridi'nde Filistin sporunun geleceği için bu yıkımların büyük bir tehlike oluşturduğunu ve binlerce sporcu üzerinde kalıcı etkiler bırakacağını belirtti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Siyam, Filistin halkı'nın sosyal ve kültürel dokusunun bir parçası olarak kasıtlı olarak hedef alındığını ifade ederek, Filistin sporunun "varoluşsal zorluklar" ile karşı karşıya olduğunu açıkladı. Ayrıca, uluslararası topluma ve uluslararası spor federasyonlarına İsrail'in ihlallerini durdurmak ve Filistinli sporcuları korumak için acil harekete geçme çağrısında bulundu.

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