Filistin Temsilcisi Mansur'dan Ateşkes Çağrısı

Filistin Temsilcisi Ateşkes İçin Çağrıda Bulundu

Riyad Mansur, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak son açıklamalarında, Gazze'de ateşkesin sağlanması için tüm çabaların gösterileceğini belirtti.

Uluslararası Hukuk ve BM Kurumları Vurgusu

Mansur, BM'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in uluslararası hukuk ve BM kurumlarına saygı göstermediğini ifade etti ve bu durumun, söz konusu ülkenin BM’deki üyeliğinin sorgulanmasını gerektirdiğini dile getirdi.

Yeni Karar Tasarısı Hazırlığı

Gazze'de ateşkesin acilen sağlanması, insani yardımın artırılması ve zorla yerinden edilmenin sona erdirilmesi konularında yeni bir karar tasarısının önümüzdeki hafta BM'de oylamaya sunulacağını belirtti.

Ateşkes İçin Her Yol Mümkün

Mansur, "Herhangi bir tabu yok, Gazze'de ateşkes için her yolu deneyeceğiz" ifadelerini kullanarak, BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarının uygulanması için gerekli araçların bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, uluslararası hukuk ve BM kurallarına uymayan bir ülkenin üyeliğinin tartışılması gerektiğini, "Böyle bir ülkenin (İsrail) aramızda yerinin olmaması gerekiyor" şeklinde sözlerine ekledi.