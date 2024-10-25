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Filistin Ulusal Konseyi: İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Bir Soykırımdır

FKÖ Ulusal Konseyi, Gazze'deki olayların İsrail'in insanları köklerinden sökme savaşının bir parçası olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 16:34
Filistin Ulusal Konseyi: İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Bir Soykırımdır

Gazze'deki Durum ve Filistin Ulusal Konseyi'nin Açıklamaları

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşananları değerlendirerek, bunların "İsrail'in insanları topraklarından ve köklerinden sökmeye yönelik yürüttüğü bir savaş" olduğunu ifade etti.

Ruhi Fettuh'un Açıklamaları

FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, yazılı bir açıklama yaparak, "İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde saldırılar gerçekleştiriyor; yerleşim bölgelerini soykırım amacıyla kuşatıyor ve patlayıcı varillerle bombalıyor" dedi.

Fettuh, bu saldırıları "insan aklının hayal bile edemeyeceği ahlaki çöküş" ve işgalcilerin uluslararası insani hukuk ile insan hakları ilkelerini dikkate almadığını belirten davranışlar olarak tanımladı. Ayrıca, bu suçların Batı'nın ve ABD'nin işgalci yapı üzerindeki himaye ve desteği ile uluslararası sessizliğin istismarının açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.

ABD'nin Rolü

Fettuh, "ABD yönetiminin Filistin halkının acılarını görmezden gelmesi ve işgalciyle suç ortaklığı yapması, silah, para ve asker konusunda mutlak desteği, Gazze Şeridi'nde yaşanan soykırımın ve kitlesel katliamların temel nedenidir" şeklinde konuştu.

İsrail'in Göç Zorlama Planı

İsrail ordusunun, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenlemesi ve 6 Ekim'de kara saldırılarına başlaması dikkat çekici oldu. Bu saldırıların, İsrail'in Filistinlileri Gazze'nin kuzeyinden zorla tahliye etme amacını taşımadığı düşünülüyor.

Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere dair bir harita paylaşarak, bu alanlardan boşaltılması gerekenleri belirtti ve Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitmeleri çağrısında bulundu.

Paylaşılan harita, eski Genelkurmay Başkanlığı Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland tarafından hazırlanan ve Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planı" ile benzerlik taşıdığı gözlemlendi. Bu plan, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerinin artık oradan tahliye edilerek bölgenin kuşatılmasını ve temel ihtiyaç maddelerinin girmesine izin verilmemesini öngörüyor.

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