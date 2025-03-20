Filistin Ulusal Konseyi'nden Uluslararası Koruma Çağrısı

Filistin Ulusal Konseyi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı uluslararası koruma talep etti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:05
Filistin Ulusal Konseyi'nden Uluslararası Koruma Çağrısı

Filistin Ulusal Konseyi'nden Uluslararası Koruma Çağrısı

Filistin Ulusal Konseyi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımı durdurmak için uluslararası toplumdan yardım istemekte. Filistin halkının yaşadığı trajediyi ve yerinden edilme süreçlerini gözler önüne seren bir açıklama yapan Konsey, uluslararası koruma çağrısında bulundu.

Açıklamada, işgalci İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların giderek arttığına ve Gazze'deki şiddetli saldırıların devam ettiğine dikkat çekildi. Özellikle son günlerde gerçekleşen bombardımanların, Han Yunus ve Beyt Lahya gibi bölgelerde sivilleri hedef aldığı vurgulandı.

Uluslararası Toplumun Sessizliği Eleştirildi

Filistin Ulusal Konseyi, bu suçların uluslararası toplumun sözde sessizliği karşısında olup olmadığını sorguladı. Yapılan açıklamada, meydana gelen olayların birer askeri operasyon değil, anneleri, yaşlıları ve bebekleri hedef alan bir soykırım olduğu belirtildi.

Ayrıca, yerinden edilmiş kişilerin kalacak yerlerinin bombalanmasının, bu vahşi saldırıların ne kadar sistematik olarak yürütüldüğüne dair ipuçları sunduğu ifade edildi. Uluslararası hukuk ve adalet sisteminin bu dram karşısında işlevsiz kalmasının düşündürücü olduğu kaydedildi.

Uluslararası Topluma Acil Eylem Çağrısı

Açıklamada, uluslararası toplumdan ve etkili ülkelerden, Filistin halkına yönelik bu saldırıların derhal durdurulması ve uluslararası bir koruma sağlaması için eyleme geçmesi istendi. Ayrıca, işgalci liderlerin işlediği savaş suçlarından hesap vermesi ve ekonomik ve siyasi yaptırımlar ile bu duruma karşı durulması gerektiği ifade edildi.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta başlayan ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye yeniden saldırılar düzenlemeye başlamıştı. Bu saldırılar sonucunda Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, en az 710 Filistinli hayatını kaybetti; 900'den fazla kişi ise yaralandı.

Filistin Ulusal Konseyi, tüm bu olaylar ışığında, Filistin halkının soykırımdan kurtarılması için uluslararası koruma sağlanmasını acil bir ihtiyaç olarak vurguladı.

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