Filistin ve Hamas’tan İsrailli Bakan Smotrich'e Sert Tepki

Filistin Yönetimi ve Hamas’tan Sert Tepki

Filistin yönetimi ve Hamas, İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, Batı Şeria'nın 2025 yılında "ilhak yılı" olacağına dair yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Bu açıklamaların, bölgedeki gerilimi artırma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.

Filistin Devlet Başkanlığı Tepkisi

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Smotrich’in beyanlarının, İsrail’in yeni planının işgali sürdürmek ve ırkçı ilhakı gerçekleştirmek için Batı Şeria'ya yoğunlaştığını gösterdiğini belirtti.

Ebu Rudeyne, dünya ülkelerine çağrıda bulunarak, İsrail ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmelerini ve Birleşmiş Milletler üyeliğini dondurarak bu tehlikeli tutumdan vazgeçmelerine zorlama gerektiğini ifade etti. Ayrıca, "2025’in, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kuruluş yılı olacağını" dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise, İsrailli yetkililerin açıklamalarının ırkçı sömürgecilik ve Filistin halkına karşı uygulanan soykırım ve tehcir kampanyalarının bir uzantısı olduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca, bu eylemlerin uluslararası meşruiyetin hafife alındığını ve Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'ne bir meydan okuma niteliği taşıdığını vurgulandı.

Hamas’tan Cevap

Hamas, Smotrich'in ilhak planlarının yalnızca bölgesel ve uluslararası gerilimi artıracağının altını çizdi. Smotrich’in açıklamalarının, İsrail’in sömürgeci niyetlerini açığa çıkardığını ve barış içinde yaşama umudu taşıyanların iddialarını çürüttüğünü ifade etti.

Hamas, Smotrich’in ya da başka bir savaş suçlusunun bu kötü niyetli planları uygulamasına asla izin vermeyeceklerini ve Batı Şeria’nın Filistin toprağı olarak kalmaya devam edeceğini belirtti. Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM’ye, bölgesel ve uluslararası düzeyde gerilimi tırmandıracak bu politika ve planları durdurmak için etkili adımlar atma çağrısında bulundu.

Smotrich, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi grup toplantısında, bu ilhakın zamanının geldiğini ve Batı Şeria’nın "ilhak yılı" olarak 2025’i öne sürdüğünü açıklamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.