Filistin: Yaptırımların Kaldırılması Aşırılıkçı Yerleşimcilere Cesaret Verdi

Filistin Yönetiminden Sert Açıklama

Filistin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Joe Biden'ın Batı Şeria'daki aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yönelik yaptırımları kaldırma kararını eleştirdi. Yönetim, bu durumun, topraklarını gasbeden gruplara Filistinlilere karşı daha fazla suç işleme cesareti verdiğini belirtti.

Filistinlilere Yönelik Saldırılar

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Funduk, Cinsafut ve İmatin beldelerine yönelik saldırıları kınadı. Ebu Rudeyne, bu saldırıların İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırımın bir uzantısı olduğu ifade etti.

Ebu Rudeyne, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki kanunsuz uygulamalarını eleştirerek, saldırılara karşılık olarak kent ve beldelerin girişlerinde birçok askeri kontrol noktası ve demir bariyerler yerleştirildiğini aktardı.

Yeni Yönetime Çağrı

Filistin yönetimi, Trump'ın kararnamesinin iptal edilmesinin bu yerleşimcileri daha fazla suç işlemeye teşvik ettiğine dikkat çekti. Ebu Rudeyne, yeni ABD yönetiminden bu suçların ve İsrail'in barışa katkı sağlamayan politikalarını durdurma çağrısında bulundu.

Ebu Rudeyne, "Yerleşimci milisler ve işgal ordusunun suçları, İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü, kutsal değerleri hedef alan bir soykırımın devamıdır. Aşırı sağcı İsrail hükümeti, gerilimi tırmandırarak Batı Şeria'yı kapsamlı bir çatışmaya sürüklemeye çalışıyor," ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde yaşanan saldırılar sonucunda 21 kişi yaralanmış ve birçok Filistinli yerleşimciye ait ev, iş yeri ve araç kundaklanmıştır.

ABD'nin eski Başkanlarından Trump, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırımları kaldırmıştı. Bununla birlikte, Biden yönetimi 1 Şubat 2024'te, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan yerleşimcilere yönelik bir yaptırım kararnamesi imzalamıştır.

Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Durum

Uluslararası hukuk açısından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gasplar yasa dışı olarak tanımlanmaktadır. Batı Şeria'da yaklaşık 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbetmektedir.