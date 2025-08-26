DOLAR
Filistin Yönetimi: İsrail'in Batı Şeria Baskınları Halkı Göçe Zorluyor

Filistin yönetimi, İsrail'in Batı Şeria'daki baskınların halkı topraklarından sürmeyi amaçladığını, Filistinlilerin geri adım atmayacağını bildirdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 19:56
Ramallah ve El Halil'deki operasyonların ardından sert açıklama

Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria kentlerindeki baskın ve saldırılarla Filistin halkını topraklarından sürmeyi amaçladığını, ancak Filistinlilerin topraklarından feragat etmeyeceğini bildirdi.

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin bugün Ramallah ve El Halil kentlerine düzenlediği baskınların ardından çok sayıda kişinin yaralandığı ve bazı kişilerin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki kentlere düzenlediği baskınlarda onlarca kişiyi yaralayıp halkın mallarını çalarak tehlikeli bir şekilde gerilimi tırmandırdığı belirtildi.

Devlet Başkanlığı açıklamasında yer alan ifadenin devamı şöyle: "Filistin halkı göç etmeyecek, topraklarından ve kutsal mekanlarından feragat etmeyecek. Ya herkes barış ve güven içinde olur ya da hiç kimse."

Açıklamada ayrıca, ABD yönetimine de "İsrail'i, bu saçmalığı durdurmaya ve Batı Şeria'daki saldırılar ile Gazze'deki soykırıma son vermeye zorlama" çağrısı yapıldığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin bugün Ramallah ve El Halil kentlerine düzenlediği baskınlarda, Ramallah'taki baskında 27 Filistinliyi yaralamış, 3 kişiyi de gözaltına almıştı.

