Filistinli Akademisyenlerden Ayşenur Ezgi Eygi'ye 'İşgalle Mücadele Nişanı'

Filistinli Akademisyenlerden Anlamlı Bir Ziyaret

Filistin'deki akademisyenler, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin anısını yaşatmak amacıyla ona "İşgalle Mücadele Nişanı" takdim etti. Bu nişan, Eygi’nin Filistin’e olan bağlılığı ve özgürlük mücadelesi için gösterdiği cesaretten dolayı verildi.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Nişanı Aileye Teslim Etti

İşgale ve İlhaka Karşı Uluslararası Akademik Girişim’in düzenlediği etkinlikte, nişan Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu tarafından Eygi ailesine iletilmek üzere alındı. Ramallah’taki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende, Çobanoğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Filistin halkının vatanına bağlılığı beni umutlandırıyor"

Heyet üyeleriyle yaptığı görüşmelerde, Filistin halkının bağımsızlık ve toprak mücadelesinin önemini vurgulayan Çobanoğlu, Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde Filistin davasını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Girişimden Önemli Bir Çağrı

İşgale ve İlhaka Karşı Akademik Girişim Genel Sekreteri Remzi el-Avde ise, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik işlediği suçlardan dolayı sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti. Bu önemli açıklamalar, Filistin davasının uluslararası alanda daha fazla duyulmasına katkıda bulunuyor.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümü

26 yaşındaki Eygi, 6 Eylül 2023'te Nablus’un Beyta beldesinde düzenlenen barışçıl bir gösteri sırasında İsrail keskin nişancısı tarafından vurulmuş, hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, Aydın’ın Didim ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştır.