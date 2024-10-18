Filistinli Aktivist, ABD'deki Silah Fuarında Dikkat Çekici Eylem Gerçekleştirdi

Filistinli Aktivist Abu Rahs'tan Farkındalık İçin Özel Eylem

Filistinli aktivist Abu Rahs, ABD’nin Washington D.C.’sinde düzenlenen silah fuarında İsrailli firmaların stantlarında gerçekleştirdiği çekimle dikkatleri Gazze’ye çekmeyi başardı. Bu alışılmadık protesto eylemi, özellikle Filistin Haber Ağı (PNN) kurucusu olmasıyla bilinen Rahs’ın, fuar alanında gerçekleştirdiği çekimlerin viral hale gelmesiyle geniş bir kitleye ulaştı.

Videosu Milyonlarca Kişiye Ulaştı

Rahs, fuarda İsrailli silah tüccarlarına yönelik olarak “bebekleri öldüren teknolojiler” hakkında sorular sordu. Bu durum, birçok kişiyi şaşırttı ve sosyal medya platformlarında büyük yankı buldu. Videolar, X platformunda hızla yayılarak, milyonlarca görüntüleme sayısına ulaştı.

Amaç: Normalleşmeyi Kırmak

Rahs, AA muhabirine verdiği demeçte, "Her zaman tehditler alıyorum, bu önemli değil ama sonunda polisi getirdiler." diyerek eylemin zorluklarına dikkat çekti. Protestosunun amacını, şiddet ve acının normalleşmesini kırmak ve çatışmayı farklı bir bakış açısıyla gözler önüne sermek olarak açıkladı. "Bu videonun bu kadar ses getireceğini düşünmemiştim ama bence yaratıcı olmak çok önemli," diyen Rahs, insanların rutinlerinde kaybolduğunu vurguladı.

Sürekli Zorluklar ve Sansürle Mücadele

Faaliyetleri sırasında ağır sansürle karşılaştığını belirten Rahs, "Kesinlikle ağır bir sansür var. Filistin’le ilgili herhangi bir konuya dikkat çektiğinizde, muhtemelen bir sansürle karşılaşırsınız," ifadelerini kullandı. Özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 10 TikTok hesabının kapatıldığını belirten Rahs, buna karşın mücadeleye devam edeceğinin altını çizdi. "Daha fazlası gelecek. O yüzden herkes dikkat etsin," diyerek, Filistin'deki durumu dünyaya duyurmaya devam edeceğini vurguladı.