Filistinli Aktivist Mahmud Halil: 'Siyasi Tutuklu' Olarak Özgürlük Umudu Taşıyor

Filistinli Aktivist Mahmud Halil, 'Siyasi Tutuklu' Olduğunu Belirtti

ABD'de Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterilerine öncülük eden Mahmud Halil, tutuklanmasının ardından kendisini "siyasi tutuklu" olarak nitelendirerek, özgürlüğünü yeniden kazanma umudunu dile getirdi. Halil, yazdığı mektupta göçmen merkezlerindeki tutukluların zorlu koşullarını kınadı.

“Soğuk Sabahlara Uyanıyorum”

Lousiana eyaletindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) gözaltı merkezinde tutulan Halil, mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Soğuk sabahlara uyanıyorum ve uzun günlerimi, kanunun korumasından mahrum bırakılan birçok insana karşı işlenen sessiz adaletsizliklere tanıklık ederek geçiriyorum."

Aktivizmin Sonucu Olarak Tutuklandım

Halil, Filistin ve Gazze'deki İsrail şiddetinin son bulması için yaptığı aktivizmin doğrudan tutuklanmasının sebebi olduğunu savunarak, "Tam özgürlük için mücadelede ısrar etmek bizim ahlaki zorunluluğumuz." ifadelerini kullandı.

Başka Bir Dayanışma Çağrısı

Nekbe yıllarını anımsatarak, topraklarından edilmiş bir ailenin çocuğu olarak Suriye'deki bir Filistin mülteci kampında doğduğunu belirten Halil, Columbia Üniversitesi'nin kendisini hedef aldığını ve öğrenci hareketinin kamuoyunu Filistin kurtuluşuna yönlendirmedeki gücünün kanıtı olduğunu vurguladı. Halil, durumu protesto etmek amacıyla geniş bir dayanışma çağrısı yaptı.

Hamile Eşi ve Gelecek Umutları

8 aylık hamile eşi Noor Abdalla ile ilgili duygularını paylaşan Halil, "Her şeye rağmen ilk çocuğumun doğumuna tanıklık etmek için özgür kalacağımı umuyorum." dedi.

Tutuklama Süreci

Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine girerken gözaltına alındı. Avukatı Amy Greer, Halil'in yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi olarak ABD'de bulunduğunu, ancak göçmenlik yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, "Amerika’daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Şu an Louisiana eyaletinde tutulan Halil'in göçmenlik yargıcıyla görüşeceği tarih bu ay sonunda bekleniyor.