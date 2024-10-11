Filistinli Annenin İkiz Bebek Acısı

Ranya Ebu Anze'nin Acı Hikayesi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, 6 aylık ikiz bebeklerini kaybeden Ranya Ebu Anze, yaşadığı büyük acıyla gündeme geldi. Ebu Anze, bebeklerinin ölüm ve doğum belgelerini aynı anda teslim almanın derin üzüntüsünü yaşıyor.

Uzun Bekleyişin Ardından Gelen Mutluluk

36 yaşındaki Ranya, 11 yıllık bir bekleyişin ardından tedavi sürecinin ardından ikizleri Visam ve Naim'i kucağına aldı. Ancak, yalnızca 6 ay sonra bu sevinç, İsrail saldırıları sonucunda yaşadığı kayıplarla sona erdi. Ranya, "11 yıllık bekleyişten sonra bebeklerimle kısa da olsa mutlu zamanlar geçirdim," diyerek, annelik sevincine ulaşmanın ne denli özel olduğunu vurguladı.

Şehit Olan Aile Üyeleri ve Zamanın Kısıtlılığı

Mart ayında düzenlenen bir saldırıda, Ranya’nın ailesinden 23 kişi yaşamını yitirdi. Ranya, hamileliği esnasında yaşadığı korku dolu anların sonucunda sekizinci ayda erken doğum yapmak zorunda kaldı. "İsrail evimizi akşam biz uyurken bombaladı. İkizlerim Visam ve Naim, eşim ve ailemden birçok kişi daha şehit oldu" dedi. Bu durum, savaşın neden olduğu korkunun yalnızca kendisi için değil, tüm ailesi için nasıl yıkıcı sonuçlar doğurduğunu gözler önüne seriyor.

Bebeklerini Hayal Ettiği Dünyadan Mahrum Kaldı

Bebeklerine kıyafet ve oyuncak almayı hayal eden Ebu Anze, İsrail'in bu hayalini elinden aldığını belirterek, "Bebeklerimle birlikte ailemden 23 kişiye veda ettim," dedi. Acılı anne, Refah'taki En-Neccar Hastanesi'nde bebeğinin vefat haberini aldıktan sonra yaşadıklarını ise zor bir duygusal yük olarak tanımladı.

Gazze'deki Durum ve Gelecek Umutları

Ranya Ebu Anze, bir yılı aşkın süredir yaşadığı zorluklar ve acılara karşı umudunu kaybetmediğini belirtti. Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarının sona ermesi temennisinde bulundu.