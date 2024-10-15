Filistinli Çocuğun Ölümü: Babası Olayın Ardından Konuştu

Wadea Al-Fayoume’nin Acısı

ABD'nin Illinois eyaletinde Müslüman olduğu gerekçesiyle 26 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden 6 yaşındaki< strong> Wadea Al-Fayoume, geride kalan ailesi için büyük bir yas bırakmış durumda. Oğlunun yasını tutan Oday Al-Fayoume, duygularını AA muhabirine ifade etti.

Oğlunun Anısı Kalbinde Yaşıyor

Oday Al-Fayoume, "O hala kalbimde yaşıyor. Onunla konuşuyorum, onu duyuyorum ve görüyorum. Şu anda iyi bir yerde olduğunu biliyorum," dedi. Oğlunun kaybının acısını her an hissettiğini belirten Al-Fayoume, adaletin yerini bulmasını umduğunu ifade etti.

Suçlamalar ve Tepkiler

Olayın birinci yıl dönümünde konuşan Al-Fayoume, saldırıyı gerçekleştiren Joseph M. Czuba dışında, medya, İsrail ve ABD Başkanı Joe Biden’ı da suçladı. Al-Fayoume, Biden'ın 7 Ekim'den sonraki açıklamalarının saldırganı cesaretlendirdiğini savundu.

Olayın Detayları

Chicago'nun güneybatısındaki Plainfield'de bulunan evinde 14 Ekim 2023'te, 71 yaşındaki Joseph M. Czuba tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Hanaan Shahin ve oğlu Wadea, bu korkunç olayın mağdurlarıydı. Will İlçesi Şerif Ofisi, Czuba’nın motivasyonunu "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ile İsrail-Filistin çatışması" olarak belirtti.

Wadea, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybederken, annesinin durumu ağır olarak rapor edildi. ABD Başkanı Joe Biden, saldırıyı kınayarak, "Bu tür korkunç nefretin Amerika'da yeri yok. Temel değerlerimize karşı çıkıyor," şeklinde bir açıklama yaptı. Biden ayrıca, Amerikan toplumunun bir araya gelerek İslamofobi ve diğer nefret formlarına karşı durması gerektiğini vurguladı, bu saldırıda yaşamını kaybeden çocuğun ailesine de taziyelerini iletti.