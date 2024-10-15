DOLAR
34,24 0,06%
EURO
37,39 0,18%
ALTIN
2.923,66 -0,17%
BITCOIN
2.251.638,47 0,31%

Filistinli Çocuğun Ölümü: Babası Olayın Ardından Konuştu

ABD'de öldürülen 6 yaşındaki Wadea Al-Fayoume'nin babası Oday, oğlunun yasını tutmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:19
Filistinli Çocuğun Ölümü: Babası Olayın Ardından Konuştu

Wadea Al-Fayoume’nin Acısı

ABD'nin Illinois eyaletinde Müslüman olduğu gerekçesiyle 26 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden 6 yaşındaki< strong> Wadea Al-Fayoume, geride kalan ailesi için büyük bir yas bırakmış durumda. Oğlunun yasını tutan Oday Al-Fayoume, duygularını AA muhabirine ifade etti.

Oğlunun Anısı Kalbinde Yaşıyor

Oday Al-Fayoume, "O hala kalbimde yaşıyor. Onunla konuşuyorum, onu duyuyorum ve görüyorum. Şu anda iyi bir yerde olduğunu biliyorum," dedi. Oğlunun kaybının acısını her an hissettiğini belirten Al-Fayoume, adaletin yerini bulmasını umduğunu ifade etti.

Suçlamalar ve Tepkiler

Olayın birinci yıl dönümünde konuşan Al-Fayoume, saldırıyı gerçekleştiren Joseph M. Czuba dışında, medya, İsrail ve ABD Başkanı Joe Biden’ı da suçladı. Al-Fayoume, Biden'ın 7 Ekim'den sonraki açıklamalarının saldırganı cesaretlendirdiğini savundu.

Olayın Detayları

Chicago'nun güneybatısındaki Plainfield'de bulunan evinde 14 Ekim 2023'te, 71 yaşındaki Joseph M. Czuba tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Hanaan Shahin ve oğlu Wadea, bu korkunç olayın mağdurlarıydı. Will İlçesi Şerif Ofisi, Czuba’nın motivasyonunu "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ile İsrail-Filistin çatışması" olarak belirtti.

Wadea, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybederken, annesinin durumu ağır olarak rapor edildi. ABD Başkanı Joe Biden, saldırıyı kınayarak, "Bu tür korkunç nefretin Amerika'da yeri yok. Temel değerlerimize karşı çıkıyor," şeklinde bir açıklama yaptı. Biden ayrıca, Amerikan toplumunun bir araya gelerek İslamofobi ve diğer nefret formlarına karşı durması gerektiğini vurguladı, bu saldırıda yaşamını kaybeden çocuğun ailesine de taziyelerini iletti.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta Feci Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
MHP Lideri Bahçeli'den Sert Mesaj: Terörle Müzakere Yok
3
İsrail'in Hava Saldırısında 3 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti
4
Çanakkale'de 79 Düzensiz Göçmen ve 2 İnsan Kaçakçısı Yakalandı
5
Siyonizm Karşıtı Aktivist Eitan Bronstein Aparicio'nun Mesajı: 'Filistin Özgürleşince Geri Döneceğiz'
6
Kök Hücre Nakli: Türk Çocuk Yunan Bağışçısıyla Atina'da Buluştu

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...