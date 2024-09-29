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Filistinli Çocuk Cihad Yusuf'un Zorlu Hayatı

3 yaşındaki Cihad Yusuf, İsrail saldırısında ayaklarını kaybetti ve acılarla dolu bir hayat sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 17:18
Filistinli Çocuk Cihad Yusuf'un Zorlu Hayatı

İsrail Saldırısı Sonrası Cihad Yusuf'un Durumu

3 yaşındaki Cihad Yusuf, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralar aldı. Cihad, yaşadığı bu zor durumu anlamaya çalışarak "Nereye gittiler, arkadaşlarımla nasıl oynayacağım?" diye sormakta. Annesiyle birlikte yaşadığı çadırda temel ihtiyaçların karşılanmasında büyük zorluklar yaşayan Cihad, bu saldırıda ayaklarını kaybetti.

Anne May Yusuf'un Açıklamaları

Cihad'ın annesi May Yusuf, oğlunun durumu hakkında "İsrail'in saldırılarında babası yaralandı. Cihad bir bacağını tamamen kaybetti, diğerinin de bir kısmı gitti. Elinden üç parmağı ampüte edildi," diye konuştu.

May, oğlunun yaşadığı kabus dolu gündelik yaşamı bildiklerini belirterek, "İsrail gece saldırıyor, bizleri uyku halindeyken hedef alıyor," şeklinde duygularını ifade etti. Oğlunun ruhsal durumunun da olumsuz etkilendiğini ve sürekli yanında biri olmadan uyuyamadığını belirtti.

Yaşanan Zorluklar ve İhtiyaçlar

Gazze'deki tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısı sebebiyle Cihad’ın tedavisi için alternatif arayışlar içinde olan ailesi, yetersiz sağlık imkanlarının yarattığı sıkıntıları dile getirdi. May Yusuf, "Evladım sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da yaralı. Yanımda kimseyi istemiyor, bütün gece uyanık kalıyor," ifadelerini kullandı.

Gazze'deki İnsani Durum

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar, Gazze'deki insani durumu giderek kötüleştirmekte. Yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaşırken, temel gıda ve ilaç temininde ciddi eksiklikler yaşanıyor. The Guardian gibi uluslararası yayımlarda, kullanılmış mühimmatların yarattığı uzuv kayıplarındaki artışa dikkat çekilmektedir.

Gazze'deki durum gün geçtikçe daha da kötüleşirken, Cihad ve onun gibi birçok çocuğun geleceği belirsizliğini sürdürüyor.

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