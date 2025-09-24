Filistinli futbolcu Muhammed es-Satri, Refah'ta yardım beklerken hayatını kaybetti

Muhammed es-Satri, Refah'ta insani yardım beklerken İsrail'in saldırısında yaşamını yitirdi; Filistin Futbol Federasyonu Gazze'de 355'ten fazla futbolcunun öldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:42
Gazze'deki saldırılarda spor camiası ağır darbe aldı

Muhammed es-Satri, Gazze'deki Şebab Refah Kulübü sporcularından biri olarak, Refah kentinde insani yardım almak için toplananlar arasında bulunduğu sırada İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Filistin resmi ajansı WAFA tarafından bildirildi. WAFA'nın haberine göre es-Satri, bugün Refah kentinde insani yardım beklediği sırada hedef alındı ve hayatını kaybetti.

Filistin Futbol Federasyonu ise yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 355 futbolcu yaşamını yitirdiğini ve bölgedeki spor altyapısının büyük ölçüde tahrip olduğunu vurguladı.

Son günlerde hem Birleşmiş Milletler uzmanları hem de Filistin Futbol Federasyonu ayrı ayrı, İsrail’in uluslararası spor müsabakalarına katılımının savaş sona erene kadar askıya alınması çağrısında bulundu.

İlgili kurumlar ve spor çevreleri, Gazze'deki sivil kayıpların ve sporun hedef alınmasının uluslararası spor ve insan hakları gündeminde yer alması gerektiğini belirtiyor.

