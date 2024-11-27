Filistinli Gazeteci Yunus Tiravi'den İsrailli Askerlerin Savaş Suçlarına Dair Önemli Açıklamalar

Yunus Tiravi, İsrailli Askerlerin Savaş Suçlarını Ifşa Ediyor

Filistinli gazeteci Yunus Tiravi, İsrailli askerlerin 7 Ekim 2023'ten bu yana sosyal medyada paylaştığı görüntülerin Gazze Şeridi'nde işledikleri savaş suçlarını belgelediğini ifade etti. Tiravi, "Suçluların hesap verebilirliğini sağlamak için isimlerini açıklamalıyız. Karşımızda bir İsrail ordusu değil, bir suç örgütü var ve bu örgütün failleri açıkça ortada." dedi.

Sosyal Medya Paylaşımları ve Tehditler

Tiravi, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, İsrailli askerlerin sosyal medya hesaplarında yayınladıkları görüntülerin savaş suçlarıyla ilgili önemli deliller sunduğunu belirtti. Tiravi, İsrail istihbaratı tarafından tehdit edildiğini ve ülkenin önde gelen televizyon kanallarından Kanal 13'te hakkında “terör destekçisi” damgası vurulduğunu açıkladı.

TikTok'ta Başlayan Savaş Suçları

Tiravi, "Her şey İsrailli askerlerin TikTok paylaşımlarıyla başladı. Askerler, Gazze’deki yıkımı eğlence malzemesi haline getiriyorlar." diye belirtti. Gazze'deki yıkım görüntülerini ilk gördüğü anı paylaşarak, "Birleşmiş Milletlere ait bir okulda, yıkılmış duvarların içinde gülerek video çekiyorlardı. Bu görüntü beni derinden şoke etti." dedi.

Savaş Suçlarının Yüzleri

Gazze'de işlenen savaş suçlarının belgelendiği görüşlerini dile getiren Tiravi, "İsrailli askerler Filistinli kadınların özel kıyafetlerini giyip sosyal medyada paylaşarak eğlencenin bir parçası haline getirdi. Savaş bir eğlence değil, bir insanlık dramıdır." diyerek gösterdiği davranışların son derece buhran verici olduğunu ifade etti.

Gazze’deki İhlallerin Sorumluları Kim?

Tiravi, Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin bombardımanının ardından askeri operasyon merkezi olarak kullanıldığını ve girişine yazılan ırkçı ifadeleri de dile getirerek, "Bu görüntüler, İsrail toplumunun savaş ruhunu pekiştiriyor. Onlar için ev yakmak normalleşmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecekte Adalet İçin Belge Bulma İhtiyacı

Tiravi, "Gazze halkı bir gün yas tutmaya başladığında, sevdiklerini öldüren suçluların kim olduğunu bilmek isteyecek. Bu belgeler, o gün geldiğinde adaletin sağlanması için elimizde bir araç olacak." diyerek, savaş suçlarının tanıklığını belgelemenin önemine vurgu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.