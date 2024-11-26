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Filistinli Genç Mahmud Avde'nin Cansız Bedeni Yiyecek Ararken Bulundu

Gazze'nin kuzeyinde yiyecek arayan Filistinli genç Mahmud Avde, İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti. Ailesi açlık ve zor koşullarda mücadele veriyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 14:48
Filistinli Genç Mahmud Avde'nin Cansız Bedeni Yiyecek Ararken Bulundu

Gazze'de Yiyecek Ararken Hayatını Kaybeden Genç

Filistinli genç Mahmud Avde, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya'da yiyecek bir şeyler aramak için çıktığı evine cansız bedeniyle döndü. Ailesi ve bölge sakinleri, İsrail ordusunun hava saldırıları nedeniyle gıda kaynaklarından yoksun kaldıklarını ifade ediyor.

Riyad Avde: Oğlum Yiyecek Bulmak İçin Çıktı

Mahmud'un babası Riyad Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail'in uyguladığı kuşatma nedeniyle aç bırakılan halkın ulaşamadığı yiyecek yüzünden 22 yaşındaki oğlumu kaybettim. Beyt Lahiya ve çevresindeki bölgelerde bir lokma ekmek kana bulanmış durumda." diyerek, yaşanan durumu gözler önüne serdi.

Açlık Sıkıntısı ve Zor Koşullar

Bölgedeki diğer Filistinliler, su ve yiyecek bulmak için her gün evlerinden ayrılmak zorunda kaldıklarını ve bunun yanında hedef alındıklarını belirtti. El-Hac Mehdi Şabbat ise, "Su, tuz ve birkaç somun ekmekle günü geçiriyoruz. Ancak Gazze Şeridi'nin kuzeyinden gitmeyi asla düşünmüyoruz."

Hayat Mücadelesi Veren Filistinliler

Diğer bir bölge sakini Muhammed el-Mısri, "Bombardıman altında açlık ve susuzluktan ölüyoruz" diyerek, uluslararası çağrılara rağmen yardımların gelmediğini vurguladı. Birçok kişi, çocuklarının yiyecek bir şey istemesi üzerine çaresiz kaldıklarını ifade etti.

İşgal Güçlerine Direniş

Filistinli Mueyyed el-Behtimi, "İsrail'in kuzeye başlattığı askeri operasyondan bu yana verdiği talimatları reddettik. İşgale karşı inatla mücadele eden Filistinliler sayesinde tüm girişimler başarısız olacak." dedi. Gazze Şeridi'nde şartların kötüleşmesi, halkın direnişini daha da perçinliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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