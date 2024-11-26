Filistinli Genç Mahmud Avde'nin Cansız Bedeni Yiyecek Ararken Bulundu

Gazze'de Yiyecek Ararken Hayatını Kaybeden Genç

Filistinli genç Mahmud Avde, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya'da yiyecek bir şeyler aramak için çıktığı evine cansız bedeniyle döndü. Ailesi ve bölge sakinleri, İsrail ordusunun hava saldırıları nedeniyle gıda kaynaklarından yoksun kaldıklarını ifade ediyor.

Riyad Avde: Oğlum Yiyecek Bulmak İçin Çıktı

Mahmud'un babası Riyad Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail'in uyguladığı kuşatma nedeniyle aç bırakılan halkın ulaşamadığı yiyecek yüzünden 22 yaşındaki oğlumu kaybettim. Beyt Lahiya ve çevresindeki bölgelerde bir lokma ekmek kana bulanmış durumda." diyerek, yaşanan durumu gözler önüne serdi.

Açlık Sıkıntısı ve Zor Koşullar