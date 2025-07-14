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Filistinli Öğrenci Alaa Zaaroura, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Birincilikle Mezun Oldu

Alaa Zaaroura, DPÜ'de birincilikle mezun olarak eğitimdeki azmi ve insanlık onurunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 19:52
Filistinli Öğrenci Alaa Zaaroura, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Birincilikle Mezun Oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Büyük Başarı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) birincilikle mezun olan Filistinli öğrenci Alaa Zaaroura'ya, başarı belgesi takdim edildi. Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nden mezun olan Zaaroura için düzenlenen belge töreni, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bulunan Ahmet Yakupoğlu Salonu'nda gerçekleştirildi.

Rektör Kızıltoprak’tan Anlamlı Mesaj

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, burada yaptığı konuşmada, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan acıların sivilleri nasıl etkilediğini vurguladı. Zaaroura'nın yaşadığı tüm zorluklara rağmen eğitime olan bağlılığının örnek bir azim teşkil ettiğini belirtti.

“Gönül coğrafyamızın en kadim topraklarından Filistin'in yaşadığı dramaya aylardır şahidiz. O coğrafyada doğan umutlardan biri de Alaa Zaaroura. Tüm acılara rağmen yılmadan çalışarak bu başarıyı elde etti,” diyen Kızıltoprak, Zaaroura'nın başarısının Türkiye’nin eğitime yaklaşımını ve insanlık onuruna verdiği değerin bir göstergesi olduğunun altını çizdi.

Alaa Zaaroura'nın Duygusal Konuşması

Zaaroura, eğitimini Türkiye'nin Filistin'e olan tarihi desteği sayesinde tamamladığını ifade ederken, Filistin'deki öğrencilerin yaşadığı zorluklara da dikkat çekti. “Bugün Gazze'de üniversiteler yerle bir edildi. 16 binden fazla öğrenci eğitim hakkından mahrum bırakıldı. Ama ben Türkiye'nin direnişe omuz veren bu topraklarında okuyabildim,” dedi.

Zaaroura, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyaya Filistin için adalet diye haykırdığında biz yalnız olmadığımızı hissettik. Türk halkı yanımızda durdu. Bu üniversite bana sadece kimya formüllerini değil, insanlık onurunu da öğretti,” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Törene Katılanlar

Belge törenine, Zaaroura'nın ailesinin yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler de katıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden (DPÜ), Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nden üniversite...

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden (DPÜ), Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nden üniversite birincisi olarak mezun olan Filistinli Alaa Zaaroura için Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki Ahmet Yakupoğlu Salonu'nda belge töreni düzenlendi. Zaaroura, törende konuşma yaptı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden (DPÜ), Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nden üniversite...

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden (DPÜ), Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nden üniversite birincisi olarak mezun olan Filistinli Alaa Zaaroura için Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki Ahmet Yakupoğlu Salonu'nda belge töreni düzenlendi. Zaaroura, törende konuşma yaptı.

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