Filistinli Tarihçi Raşid Halidi, ABD'nin İsrail Politikalarına Karşı Emekliliğini Duyurdu

Raşid Halidi'nin Emeklilik Kararı

Filistin kökenli Amerikalı tarihçi Raşid Halidi, Columbia Üniversitesi'ndeki görevinden emekliye ayrılma kararını, ABD'nin İsrail'e yönelik tutumunu eleştirerek açıkladı. Halidi, "ABD, İsrail'e yeşil ışık yakıyor ve bu durum Filistinlilere karşı yürütülen savaşın bir parçası. Amerikalı biri olarak bu durumu sorgulamakla yükümlüyüm," dedi.

Akademinin Ticari Yapısı Üzerine Eleştiriler

Halidi, emeklilik kararının ardında yatan nedenlerden birinin, yüksek öğrenimin ticarileşmesi olduğunu belirtti. "Artık bu makinenin bir parçası olmak istemiyorum. Eğitim ve pedagojik değerlerin yok olduğu bir sistemde çalışmak istemiyorum," diye ekledi.

Filistin Meselesinin Eğitimdeki Yeri

İsrail'in Gazze'ye karşı yürüttüğü saldırılara yönelik öğrenci protestolarına destek veren Halidi, genç neslin Filistin meselesine olan ilgisini ve bu konudaki tarihi bilincini vurguladı. "Tarih, öğrencilerin doğru tarafta olduğuna hükmedecek," ifadelerini kullandı.

İsrail ile ABD İlişkileri

Halidi, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin Filistinlilerin bağımsızlık mücadelesinde büyük bir engel oluşturduğunu ve Oslo görüşmelerinin başarısızlığında bu destek politikalarının etkili olduğunu dile getirdi. "ABD, bu pozisyonunu değiştirmediği sürece, Filistinlilerin bağımsızlık kazanması hayal olacaktır," dedi.

Filistinlilerin Mülksüzleştirilmesi

Halidi, ailesinin Kudüs'teki mülklerinin İsrailli yerleşimciler tarafından hedef alındığını aktararak, bu durumun 1948 Nekbe'sinin ardından sistematik bir şekilde devam ettiğine dikkat çekti. "Mülkümüz için elimizde mahkeme kararı var ancak yasalar hiçe sayılıyor," diyerek adaletteki kayıpları vurguladı.