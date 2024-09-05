Filistinli Temsilciden İsrail'e Sert Eleştiriler

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi'nden Gazze Açıklamaları

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde gerçekleştirilen oturumda, Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına sert bir dille eleştiride bulundu. Mansur, "İsrail, Filistinlilerin olmadığı bir Filistin için uğraşıyor." sözleriyle durumu özetledi.

Askeri Çözüm ve Savaş Eleştirisi

Mansur, yaptığı açıklamalarda, İsrail’in Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırgan politikaları kastederek; "Soruna askeri bir çözüm dayatarak bir milleti yok etmeye çalışıyorlar" ifadesini kullandı. Ayrıca, İsrail’in “soykırım ve apartheid” uygulamalarını sürdürdüğünü, Filistin halkının ise yıllardır buna direniş gösterdiğini vurguladı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Mansur, her gün yapılan kınama ve açıklamaların yetersiz olduğunu belirterek, "Artık kararlı adım atma zamanı. İsrail'in suçlarını gerçekleştirmesi için kalkan olmaya son verin" şeklinde bir çağrı yaptı. Gazze’de çocukların korunması gerekliliğine dikkat çeken Mansur, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durumun da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

BMGK ve Cezayir Temsilcisinin Açıklamaları

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, yapılan toplantının diplomasideki başarısızlıktan kaynaklandığını kaydederek; "BMGK kararları uygulanmış olsaydı, pek çok hayat kurtulurdu" dedi. Bendjama, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki işgalinin Filistinlileri toplu bir şekilde cezalandırmaya devam ettiğini vurguladı.

Geleceğe Dair Uyarılar

Mansur, İsrail'in askeri saldırganlığının arkasındaki gerçek nedenin toprak olduğuna dikkat çekerek; "Filistinliler sadece Filistinli oldukları için suçlu konumda" dedi. Toplumun, İsrail’in ihlallerinin bedelini daha fazla ödememesi gerektiğini ifade etti. Bendjama ise, bölgedeki sakinliğin sürdürülmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini belirtti.