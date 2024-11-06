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Filistinli Yetkiliden Demokratlara Sert Eleştiri

Mustafa el-Bergusi, Demokratların Gazze'deki durumu nedeniyle seçimlerde bedel ödediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 15:35
Filistinli Yetkiliden Demokratlara Sert Eleştiri

Mustafa el-Bergusi'den ABD Demokratlarına Eleştiri

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, ABD'de gerçekleşecek başkanlık seçimleriyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bergusi, Demokrat Parti'nin, Biden yönetimi altında Gazze'deki duruma verdiği destek nedeniyle ağır bir fiyat ödediğini ifade etti.

Filistin Halkının Mücadelesi

Bergusi, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinlilerin, hangi yönetim olursa olsun özgürlük ve onur mücadelesini sürdüreceğini vurguladı. Biden'ın Filistin politikalarının, ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların yaşadığı başarısızlıkta etkili olduğunu belirtti.

ABD Seçimlerinin Sonuçları

Bergusi, "Demokratlar ve Biden yönetimi, İsrail'e verdiği kesintisiz destek ve Filistin halkına yönelik soykırım nedeniyle bedel ödedi. Tüm bunlar, Demokratların seçimlerdeki yenilgilerine katkıda bulundu," dedi.

Yeni Yönetim için Açıklamalar

Ayrıca, yeni Amerikan yönetiminin, halkın iradesini dikkate alarak gençler arasında Filistin haklarına destek yönündeki eğilimi göz önünde bulundurması gerektiğinin altını çizdi. Bergusi, Netanyahu'nun Batı Şeria üzerindeki ilhak planlarını da reddetmesi gerektiğini belirtti.

Gazze'deki Kayıplar

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda 17 bin 210'u çocuk ve 11 bin 742'si kadın olmak üzere toplamda 43 bin 391 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Bununla birlikte, saldırılar nedeniyle sivil altyapıya zarar verildiği ve nüfusun korunmak amacıyla sığındığı sağlık ve eğitim kurumlarının da hedef alındığı kaydediliyor.

Son olarak, enkaz altında hala binlerce ölü olduğu ifade ediliyor.

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