Filistinlilere Yönelik Saldırı ve Göç Sorunu

İsrail'in Batı Şeria'daki Arazi İşgali

Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'nde, işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik saldırılar devam ediyor. Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesinin aktivisti Eymen Garib, bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Filistinli Çobanlara Yönelik Saldırılar

Garib, Ürdün Vadisi'nde bulunan El-Malih bölgesinde bir grup silahlı İsraillinin Filistinli çobanlara saldırdığını ve onların otlak alanlarına ulaşmasını engellediğini belirtti.

Yaşanan Baskılar

Filistinli aktivist, İsraillilerin bu bölgede daha önce kaçak bir yerleşim kurduğunu ifade ederek, bu tür saldırıların, bölgede yaşayan Filistinlilere yerlerini terk etmeleri için baskı uygulama amacı taşıdığını vurguladı.

Göç Eden Aileler

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 311 aileden oluşan 28 bedevi topluluğu, bu tür saldırılar sonucunda göç etmek zorunda kaldı.

Artan Saldırılar ve Kaybeler

Bu yıl başından itibaren, işgal altındaki Filistin topraklarında 1760 saldırı gerçekleştirildiği ve bu olaylar sonucunda 9 Filistinlinin hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Son olarak, 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırıları sonucunda 705 Filistinlinin öldüğü rapor edilmiştir.