Filistinlilerin Coşkulu Karşılaması: Serbest Bırakılan Esirler Ramallah'a Döndü

Filistinli Esirler Ramallah'ta Coşkuyla Karşılandı

Ramallah kentinde Filistinli esirlerin serbest bırakılması, binlerce kişinin katıldığı büyük bir sevgi gösterisi ile kutlandı. İsrail hapishanelerinden serbest kalan 90 kadın ve çocuk esir, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Esirler, Hamas ve İsrail arasında yapılan ateşkes mutabakatının birinci turu kapsamında serbest bırakıldı.

Sevinç ve Duygular Bir Arada

Serbest bırakılan esirleri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, gece saatlerinde Ramallah'a ulaştı. Konvoy yolu boyunca aileler, sevdiklerini görebilmek için büyük bir heyecan içinde bekledi. Bazı anneler, özellikle çocukları ile yeniden kavuştuğu anlarda duygusal anlar yaşadı.

İsrail'in Engellerine Rağmen

Halkın yoğun ilgisi, konvoyun Ramallah’a doğru ilerlemesini zorlaştırdı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin lider kadrosundan eski milletvekili Halide Cerrar da serbest bırakılanlar arasında yer aldı. Kendisinin durumu, Filistinli esirlerin özgürlüğü için önemli bir simge oldu.

Ağır Koşullar ve Direniş

Serbest kalan kadın esirlerden biri, hapishanedeki ağır koşulları ve maruz kaldıkları kötü muameleleri dile getirdi. Fiziksel müdahalelere maruz kaldıklarını ifade eden kadın esir, Gazze'deki şehitler için dua etti.

Gecikmelere Neden Olan Eksik Esir

Filistin Esirler Cemiyeti, Ofer Hapishanesi'nde yapılan kimlik kontrolünde bir kadın esirin eksik olduğunu tespit etti. Bu durum, Kızılhaç ve arabulucuların devreye girmesine neden oldu. Anlaşma gereği serbest bırakılan 90 esirden 69'unun kadın, 20'sinin ise çocuk olduğu belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, serbest bırakılan Filistinlilerin 78'inin Batı Şeria'dan, 12'sinin ise Doğu Kudüs'ten olduğu bildirildi.