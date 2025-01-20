Filistinlilerin Coşkulu Karşılaması: Serbest Bırakılan Esirler Ramallah'a Döndü

Ramallah'ta, İsrail hapishanesinden serbest bırakılan 90 kadın ve çocuk esir büyük bir coşkuyla karşılandı. Halk, sevinç gözyaşları döktü.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 09:35
Filistinlilerin Coşkulu Karşılaması: Serbest Bırakılan Esirler Ramallah'a Döndü

Filistinli Esirler Ramallah'ta Coşkuyla Karşılandı

Ramallah kentinde Filistinli esirlerin serbest bırakılması, binlerce kişinin katıldığı büyük bir sevgi gösterisi ile kutlandı. İsrail hapishanelerinden serbest kalan 90 kadın ve çocuk esir, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Esirler, Hamas ve İsrail arasında yapılan ateşkes mutabakatının birinci turu kapsamında serbest bırakıldı.

Sevinç ve Duygular Bir Arada

Serbest bırakılan esirleri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, gece saatlerinde Ramallah'a ulaştı. Konvoy yolu boyunca aileler, sevdiklerini görebilmek için büyük bir heyecan içinde bekledi. Bazı anneler, özellikle çocukları ile yeniden kavuştuğu anlarda duygusal anlar yaşadı.

İsrail'in Engellerine Rağmen

Halkın yoğun ilgisi, konvoyun Ramallah’a doğru ilerlemesini zorlaştırdı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin lider kadrosundan eski milletvekili Halide Cerrar da serbest bırakılanlar arasında yer aldı. Kendisinin durumu, Filistinli esirlerin özgürlüğü için önemli bir simge oldu.

Ağır Koşullar ve Direniş

Serbest kalan kadın esirlerden biri, hapishanedeki ağır koşulları ve maruz kaldıkları kötü muameleleri dile getirdi. Fiziksel müdahalelere maruz kaldıklarını ifade eden kadın esir, Gazze'deki şehitler için dua etti.

Gecikmelere Neden Olan Eksik Esir

Filistin Esirler Cemiyeti, Ofer Hapishanesi'nde yapılan kimlik kontrolünde bir kadın esirin eksik olduğunu tespit etti. Bu durum, Kızılhaç ve arabulucuların devreye girmesine neden oldu. Anlaşma gereği serbest bırakılan 90 esirden 69'unun kadın, 20'sinin ise çocuk olduğu belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, serbest bırakılan Filistinlilerin 78'inin Batı Şeria'dan, 12'sinin ise Doğu Kudüs'ten olduğu bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİKA, Kolombiya'da Sel Felaketinden Etkilenen 8,500 Kişiye Yardım Ulaştırdı
2
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın Hakkında Adli Kontrol Talebi
3
Libya Ekonomi Bakanı: Türkiye Ticari Olarak Birinci Ortağımız
4
Yozgat'ta Kaçak Kazı Operasyonunda 5 Gözaltı ve 51 Tarihi Eşya Ele Geçirildi
5
Kahramanmaraş'ta 642 Cep Telefonu Hırsızlığı: 3 Şüpheli Tutuklandı
6
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 20 Şüpheli Yakalandı
7
Şanlıurfa'da Sahte MİT Mensubu Tutuklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!