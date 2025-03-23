Filiz Akın: Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncasından Biri

Filiz Akın, Türk sinemasının sembolik isimlerinden biri olarak, kariyerinde toplam 116 filmde rol alarak izleyicilerin kalbinde taht kurdu. Usta oyuncu, 1964 yapımı "Kadın Berberi" filminin setinde tanıştığı Türker İnanoğlu ile aynı yıl evlendi ve bu birliktelikten İlker İnanoğlu adında bir oğlu oldu.

Yeşilçam'ın Efsanevi Kadrosunda

Filiz Akın, "Gurbet Kuşları", "Kader", "Yumurcak", "Umutsuzlar", "Dağlar Kızı Reyhan", "Tatlı Dillim" ve "Acı Hayat" gibi unutulmaz filmleriyle tanınmaktadır. Kendisi, Türkan Şoray, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit ile birlikte "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" olarak gösterilmiştir.

Hayatı ve Eğitimi

2 Ocak 1943'te Ankara'da dünyaya gelen Akın, Ankaralı terzi Habibe Leman Şaşırmaz ve Afyonlu hakim Bekir Sami Akın'ın kızıydı. Henüz 5 buçuk yaşında ilkokula başlayan Akın, eğitimini Sarar İlkokulunda tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimini burslu olarak sürdürdü; TED Ankara Koleji döneminde yaptığı taklitlerle dikkat çekti.

Sinema Kariyeri ve Başarıları

1962'de başlayan sinema kariyerinde, "Akasyalar Açarken" filmiyle büyük bir çıkış yakaladı. Bu filmdeki rol arkadaşı Göksel Arsoy oldu. Akın, 1968 yılında Kader filmindeki Elif rolüyle "Yılın Kadın Sanatçısı" ödülüne layık görüldü. 1971'de "Ankara Ekspresi" filmindeki Hilda karakteri ile "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

Sahne Performansları ve Televizyon

1979 itibarıyla sahne hayatına adım atan Akın, çeşitli gazinolarda performans sergiledi ve televizyon dizilerinde de rol aldı. 1982-1993 yılları arasında iş adamı Leon Bubi Rubinstein ile evli kalan Akın, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Sönmez Köksal ile yaptığı evlilikte de kültür elçiliği görevlerini üstlendi.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

2002'de kansere yakalanan Akın, başarılı tedavisinin ardından, kansere karşı destek kampanyaları başlattı. Özel projelerin yanı sıra "Türkiye'de İşitmeyen Kalmasın" adlı kampanya ile sosyal güvencesi olmayan çocuklara işitme cihazı sağladı.

Son Dönem ve Vefatı

Akın, son dönemlerde sağlık sorunları ile mücadele ediyordu. 1 Eylül 2024’ten beri Bodrum’da tedavi gören Akın, 21 Mart 2025'te İstanbul'da 82 yaşında hayata veda etti. Sanatçının cenazesi, yalnızca aile mensuplarının katılımıyla Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Efsanevi İsimler ve Portreler

Filiz Akın, hakkında birçok kitap yazılmış efsanevi bir isimdir. Özellikle "Dört Yapraklı Yonca" adlı kitapta Akın'ın yaşam öyküsü ve kariyeri detaylarıyla anlatılmaktadır. Usta sanatçının filmleri, Türk sinemasının belleklerinde sonsuza dek yaşayacaktır.