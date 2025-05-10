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Finans Dünyası Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi'nde Buluştu

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen Finans Zirvesi, finans ve ekonomi liderlerini bir araya getirerek kritik konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 15:10
Finans Dünyası Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi'nde Buluştu

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kritik Finans Zirvesi

Finans ve ekonomi dünyasının önde gelen isimleri, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Finans Zirvesi'nde bir araya geldi. Zirve, dünya genelinde yaşanan finansal belirsizlikler ve çalkantılar ışığında, önemli konular üzerine tartışmalar yapmak üzere toplandı.

Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm Teması

Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, zirve ile ilgili olarak, "Dünya kritik bir süreçten geçiyor. Böyle bir zirvenin Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılması büyük bir önem taşıyor" dedi. "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" teması ile düzenlenen zirve, para politikası, bankacılık, yatırım dinamikleri ve dijital dönüşüm gibi konularda pek çok üst düzey ismi bir araya getiriyor.

Finansal Gelecek Üzerine Stratejik Tartışmalar

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te bulunan Albert Long Hall'de bugün başlayan ve yarın sona erecek zirve, Türkiye’nin finansal geleceğini şekillendirmek adına uluslararası gelişmelerle birlikte değerlendirileceği önemli bir platform niteliği taşıyor. Zirvenin ilk gününde Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, para politikaları, küresel sermaye akışları gibi önemli konular ele alındı.

Uzmanların Görüşleri

Prof. Dr. İnci, zirvenin Türkiye’ye büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu gibi isimlerin de katılımcılar arasında yer aldığını sözlerine ekledi. Yarın ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır zirveye katılacak.

Geleceğe Yön Verecek Fırsatlar

İnci, zirvenin sektöre ve kamuya önemli katkılar sunacağını, "Finans zirvesinin ileride benzer etkinliklere liderlik edeceğini düşünüyoruz" şeklinde ifade etti. Bu belirsizlik döneminin, yeni fırsatların ortaya çıkmasına olanak tanıdığını belirten İnci, "Boğaziçi Üniversitesi olarak, bu durumu avantaja çevirebilecek kapasiteye sahibiz" dedi.

Zirve, öğrencilere de önemli deneyimler sunarak, kendilerini bekleyen dünya hakkında bilgi edinme fırsatı sağlıyor. İnci, katılımın öğrencilere ufuk açacağını ve gelecekteki gelişmeler konusunda hazırlıklı olmalarına yardımcı olacağını vurguladı.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla düzenlenen, para...

Boğaziçi Üniversitesi tarafından "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla düzenlenen, para politikası, bankacılık, yatırım dinamikleri, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi başlıklarda çok sayıda üst düzey ismi buluşturan Finans Zirvesi 2025 devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, AA muhabirine değerlendirmelerini aktardı.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla düzenlenen, para...

Boğaziçi Üniversitesi tarafından "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla düzenlenen, para politikası, bankacılık, yatırım dinamikleri, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi başlıklarda çok sayıda üst düzey ismi buluşturan Finans Zirvesi 2025 devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, AA muhabirine değerlendirmelerini aktardı.

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