Finike'de İki Kişiyi Öldürmekle Suçlanan Zanlı Tutuklandı

Antalya'nın Finike ilçesinde serada çalışan Fatih Ç. ve Süleyman S.'yi öldürdüğü iddia edilen A.T. yakalanıp adliyeye sevk edildi; tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 21:49
Finike'de İki Kişiyi Öldürmekle Suçlanan Zanlı Tutuklandı

Antalya'nın Finike ilçesinde zanlı tutuklandı

Antalya'nın Finike ilçesinde, Saklısu Mahallesi'nde serada çalışan Fatih Ç. ve Süleyman S.'yi silahla vurduktan sonra kaçtığı öne sürülen A.T. yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay ve yakalama

Olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, şüpheli A.T. Turunçova Mahallesi Akçay köprüsü mevkisindeki portakal bahçesinde yakalandı. Zanlı karakola götürüldü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayda hayatını kaybeden Fatih Ç. ve Süleyman S.'nin, zanlının av tüfeğiyle vurduğu belirtiliyor. Şüpheli olay yerinden kaçmıştı.

Adli süreç ve cenaze işlemleri

Silahlı saldırıda ölen Fatih Ç.'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Elmalı ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde toprağa verildi. Süleyman S.'nin cenazesi ise Burdur'a götürüldü.

Adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

