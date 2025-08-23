Finike'de İki Kişiyi Öldürmekle Suçlanan Zanlı Tutuklandı

Antalya'nın Finike ilçesinde zanlı tutuklandı
Antalya'nın Finike ilçesinde, Saklısu Mahallesi'nde serada çalışan Fatih Ç. ve Süleyman S.'yi silahla vurduktan sonra kaçtığı öne sürülen A.T. yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Olay ve yakalama
Olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, şüpheli A.T. Turunçova Mahallesi Akçay köprüsü mevkisindeki portakal bahçesinde yakalandı. Zanlı karakola götürüldü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Olayda hayatını kaybeden Fatih Ç. ve Süleyman S.'nin, zanlının av tüfeğiyle vurduğu belirtiliyor. Şüpheli olay yerinden kaçmıştı.
Adli süreç ve cenaze işlemleri
Silahlı saldırıda ölen Fatih Ç.'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Elmalı ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde toprağa verildi. Süleyman S.'nin cenazesi ise Burdur'a götürüldü.
Adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.