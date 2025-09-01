DOLAR
Finlandiya'da IPOB Lideri Simon Ekpa'ya 6 Yıl Hapis

Finlandiya mahkemesi, Nijerya kökenli IPOB lideri Simon Ekpa'yı terör bağlantılı suçlardan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı; Nijerya yönetimi kararı destekledi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 19:45
Paijat-Hame Bölge Mahkemesi Ekpa'yı terörle bağlantılı suçlardan mahkum etti

Finlandiya'da mahkeme, Nijerya'daki terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) önde gelen isimlerinden Simon Ekpa'yı terörle bağlantılı suçlardan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ekpa, Finlandiya vatandaşı olup Nijerya asıllıdır.

Yerel basında yer alan karara göre Paijat-Hame Bölge Mahkemesi, Ekpa'nın "Biafra" adı verilen bölgenin bağımsızlığını yasa dışı yollarla teşvik etmeye çalıştığını ve silah ve patlayıcı temin ettiği iddialarını esas aldı.

Mahkeme heyetinin oy birliğiyle aldığı kararda, Ekpa'nın ayrıca 2021-2024 yılları arasında sosyal medya üzerinden Nijerya'da suç işlemeyi teşvik ettiği ve ağır vergi kaçakçılığı yaptığı da kaydedildi.

Karar sonucu Ekpa'ya verilen ceza, mahkeme tarafından resmen 6 yıl hapis olarak açıklandı. Ekpa suçlamaları reddederken, kararın temyize götürülüp götürülmeyeceği henüz açıklanmadı.

Nijerya hükümetinden karara destek

Enformasyon ve Ulusal Yönelim Bakanı Mohammed İdris, yazılı açıklamasında mahkeme kararını "ülkenin birliğini tehdit eden şiddet ve terör faaliyetlerine karşı önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi. İdris, Ekpa'nın yıllardır Nijerya'da şiddet olaylarını kışkırttığını belirterek, "Yüzlerce can kaybı, binlerce yaralı, yıkılan işletmeler ve korku içinde yaşayan topluluklar bu yasa dışı girişimlerin sonucudur." ifadelerini kullandı.

İdris, Finlandiya yargısının kararının Nijerya'nın tutumunu haklı çıkardığını ve uluslararası toplumun benzer tehditlere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Tarihi bağlamda, Biafra halkının Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti. 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Devlet tarafından terör örgütü ilan edilen IPOB, bağımsız bir Biafra devleti kurma talebiyle hareket ediyor ve Nijerya yönetimi bu örgütü güvenlik tehdidi olarak değerlendiriyor.

