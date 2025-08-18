DOLAR
EURO
ALTIN
BITCOIN
Finlandiya'dan Trump–Zelenskiy Washington Görüşmesi Öncesi Güvenlik Uyarısı

Orpo ve Valtonen, Washington'daki Trump–Zelenskiy görüşmesi öncesi güvenlik garantileri ve ateşkesi vurguladı; Stubb toplantıda bulunacak.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 17:26
Orpo ve Valtonen'den net mesajlar

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ve Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle Washington'da yapılacak görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orpo, Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın da görüşmelere katılacağını belirterek ulusal haber ajansı YLE'ye konuştuğunu ve Stubb ile telefonda görüştüğünü söyledi. Orpo, "Önümüzde zorlu müzakereler, tarihi anlar var. Görüşmelerde güvenlik garantileri ve ateşkes kilit öneme sahip." dedi ve Finlandiya'nın önceliğinin Finlandiya'yı korumak olduğunu vurguladı.

Valtonen ise Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinin ateşkes veya barış anlaşmasından önce verilmesi gerektiğini ifade etti. Valtonen, "Ukrayna, kendi toprakları konusunda kendi kararlarını verebilmeli ve kendi güvenlik düzenlemelerini seçebilmelidir. Ukrayna ordusu şu anda dünyanın en güçlü ordularından birisi. Ukrayna'nın yeri NATO'dur. Bu, NATO'nun da çıkarına olacaktır." diye konuştu.

Valtonen, Rusya'nın "son ana kadar güvenilir" olmadığını belirterek, "Ukrayna'nın teslim olmak için Batı'nın yardımına ihtiyacı yok. Ukrayna'nın ilkelerine ve ortak değerlerine sahip çıkmak için Batı'nın yardımına ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Finlandiya'nın Ukrayna'ya asker gönderip göndermeyeceğine dair soruya Valtonen, "Zamanı değil." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Washington'da yapılacak görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor. Görüşmeye, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bazı Avrupalı liderlerin de katılacağı bildirildi.

