Firarilere Göz Açtırılmadı: 4 Günde 3 Bin 765 Kişi Yakalandı

ÇEMBER-13 OPERASYONUNDA SON 4 GÜNDE 3 BİN 765 FİRARİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, aranan şahıslara yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen ÇEMBER-13 operasyonlarının sonuçlarını paylaştı. Bakanlık, son 4 günde 3 bin 765 firari suçlunun yakalandığını duyurdu. Bazı firarilerin 10 yıldan fazla süredir arandığı belirtildi.



FİRARİLERİN SUÇLARI NELER?

Bakanlık, operasyonlarda yakalanan firarilerin suçlarını da açıkladı. Buna göre, operasyonlarda hırsızlıktan 588, dolandırıcılıktan 282, yağmadan 119, adam öldürmekten 38, cinsel suçlardan 37, narkotik suçlardan 678, terörden 40, kaçakçılık ve organizeden 396 olmak üzere toplam 3 bin 765 şahsın yakalandığı kaydedildi. Bakanlık, firarilerin yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildiğini bildirdi.

BAKAN YERLİKAYA’DAN TEBRİK MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ÇEMBER-13 operasyonlarının başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, operasyonlara katılan valileri, kaymakamları, il jandarma komutanlarını, il emniyet müdürlerini, sahil güvenliği ve polisleri, jandarmaları tebrik etti. Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Aziz milletimizin duası sizinle” dedi. 1