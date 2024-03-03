Bist 100
9.097,15 1%
DOLAR
31,37 0,42%
EURO
34,06 0,51%
ALTIN
2.092,7 2,45%

Firarilere Göz Açtırılmadı: 4 Günde 3 Bin 765 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, aranan şahıslara yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen ÇEMBER-13 operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, son 4 günde 3 bin 765 firari suçlu adalete teslim edildi.

Yayın Tarihi: 03.03.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 10:25
Firarilere Göz Açtırılmadı: 4 Günde 3 Bin 765 Kişi Yakalandı

ÇEMBER-13 OPERASYONUNDA SON 4 GÜNDE 3 BİN 765 FİRARİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, aranan şahıslara yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen ÇEMBER-13 operasyonlarının sonuçlarını paylaştı. Bakanlık, son 4 günde 3 bin 765 firari suçlunun yakalandığını duyurdu. Bazı firarilerin 10 yıldan fazla süredir arandığı belirtildi.

FİRARİLERİN SUÇLARI NELER?

Bakanlık, operasyonlarda yakalanan firarilerin suçlarını da açıkladı. Buna göre, operasyonlarda hırsızlıktan 588, dolandırıcılıktan 282, yağmadan 119, adam öldürmekten 38, cinsel suçlardan 37, narkotik suçlardan 678, terörden 40, kaçakçılık ve organizeden 396 olmak üzere toplam 3 bin 765 şahsın yakalandığı kaydedildi. Bakanlık, firarilerin yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildiğini bildirdi.

BAKAN YERLİKAYA’DAN TEBRİK MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ÇEMBER-13 operasyonlarının başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, operasyonlara katılan valileri, kaymakamları, il jandarma komutanlarını, il emniyet müdürlerini, sahil güvenliği ve polisleri, jandarmaları tebrik etti. Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Aziz milletimizin duası sizinle” dedi. 1

İLGİLİ HABERLER

Sadece KPSS puanıyla personel alımı başladı! Aile Bakanlığı müjdeyi verdi

Sadece KPSS puanıyla personel alımı başladı! Aile Bakanlığı müjdeyi verdi

Kredi kartı kullananların bundan haberi dahi yok! Hesabınızdan 1500 TL çekilebilir: İşte nedeni

Kredi kartı kullananların bundan haberi dahi yok! Hesabınızdan 1500 TL çekilebilir: İşte nedeni

Ankara'da toplu taşıma kullananlar dikkat! Artık bunu yapabileceksiniz

Ankara'da toplu taşıma kullananlar dikkat! Artık bunu yapabileceksiniz

Altın almak isteyen elini çabuk tutsun! Son fırsat treni kaçıyor uyarısı geldi

Altın almak isteyen elini çabuk tutsun! Son fırsat treni kaçıyor uyarısı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hükümet resmen dur dedi! Artık bunu yapmak tamamen yasaklanıyor
2
Bankalardan emeklilere flaş uyarı! Buraya imza atarken dikkat etmeyen karalar bağlayacak
3
Emeklilik için beklemenize gerek yok! Bu şart varsa 45 yaşla emeklilik kapıya dayandı!
4
Firarilere Göz Açtırılmadı: 4 Günde 3 Bin 765 Kişi Yakalandı
5
Kan Çiçekleri’nin Dilan’ı Yağmur Yüksel, sosyal medyadaki hakaretlere boyun eğmedi
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Antalya mitinginde önemli açıklamalar
7
Gazze’deki insani kriz: AB, İsrail’i soruşturmaya çağırdı ve kapılarını açmasını istedi

Çayın yanına yumuşacık lezzet! Pratik yapımıyla sultan sarması tarifi

Sadece KPSS puanıyla personel alımı başladı! Aile Bakanlığı müjdeyi verdi

Altın almak isteyen elini çabuk tutsun! Son fırsat treni kaçıyor uyarısı geldi

Bakanlık kesenin ağzını açtı! O şartı sağlayanlara düşük faizle 750 bin TL kredi!

Böreğin içine bir şişe dökünce çıtır çıtır yapıyor! En lezzetli börek sizinki olacak

Kripto paralar uçuşa geçti! O coinleri alanlar paraya para demiyor

Ehliyeti olan işsizlere müjde! Şartlar kaldırıldı: Şoför alımı başladı

Yedikçe yiyesiniz gelecek atom kurabiye tarifi! Tek lokmasında damaklara lezzet şöleni yaşatıyor

Tüm halka duyuruldu: Su faturası derdine son verdirecek yeni destek açıklandı

Ankara'da toplu taşıma kullananlar dikkat! Artık bunu yapabileceksiniz

Kredi kartı kullananların bundan haberi dahi yok! Hesabınızdan 1500 TL çekilebilir: İşte nedeni

Küf lekelerini silgi gibi siliyor! Evde boya yapmanıza lüzum bırakmayan temizlik tüyosu