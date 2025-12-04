Fırat EDAŞ, EnergyMind ile ISO/IEC 42001 Yapay Zeka Yönetim Sistemi Akreditasyonu Aldı

Fırat EDAŞ, EnergyMind projesiyle geliştirdiği yapay zeka yönetim sistemi için ISO/IEC 42001 akreditasyonunu alarak enerji dağıtımında bir ilke imza attı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:02
Fırat EDAŞ, elektrik dağıtım sistemindeki arızaları oluşmadan tespit eden yerli yapay zeka platformu kapsamında yürüttüğü çalışmalarla enerji sektöründe bir ilke imza attı. EnergyMind projesi çerçevesinde tamamlanan eğitim, dokümantasyon ve belgelendirme süreçleri sonucunda şirket, sektörde ilk kez uygulanan ISO/IEC 42001 Yapay Zeka Yönetim Sistemi Akreditasyonunu almaya hak kazandı.

Proje ve yürütülen çalışmalar

Doğu Anadolu Bölgesinde kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunan Fırat Elektrik Dağıtım AŞ, 'EnergyMind' Yerli ve Milli Yapay Zeka Platformu Geliştirilmesi Projesi kapsamında haziran ayında çalışmalara başladı. Projenin hedefleri arasında yapay zeka yönetimine ilişkin kurumsal farkındalığı artırmak, süreçleri uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmek ve veri güvenliği altyapısını güçlendirmek bulunuyor.

EnergyMind Projesi süresince operasyonel süreçler detaylı şekilde analiz edildi; mevcut uygulamaların standart uyumluluğu değerlendirildi ve gerekli iyileştirme adımları planlandı. Eğitimler, dokümantasyon çalışmaları, uygulama testleri ve denetim hazırlıklarıyla desteklenen süreç, yapay zeka tabanlı işleyişin daha güvenli, izlenebilir ve sürdürülebilir bir yapıda yönetilmesine zemin hazırladı.

Akreditasyonun önemi ve kazanımlar

Tüm hazırlıkların titizlikle yürütülmesiyle şirket akreditasyon sürecini başarıyla tamamladı. ISO/IEC 42001 akreditasyonu, yapay zeka tabanlı uygulamaların güvenli, etik ve denetlenebilir bir yapıda yönetilmesine yönelik yeni standarda uyumu belgeleyerek dağıtım sektöründe önemli bir adım oluşturuyor.

Bu akreditasyon, operasyonel risklerin azaltılması, süreç verimliliğinin artırılması ve kritik karar alma mekanizmalarının daha öngörülebilir hale gelmesi gibi somut kazanımlar sağlıyor. Enerji gibi yüksek riskli bir alanda teknolojinin bilinçli, kontrollü ve sorumluluk sahibi bir yaklaşımla yönetilmesine imkan tanıyan bu çerçeve, sektör genelinde yapay zeka uygulamalarının daha güvenilir ve sürdürülebilir bir yapıda ilerlemesine katkı sunacak.

"Bu akreditasyon, arıza yönetiminden karar destek mekanizmalarına, müşteri işlemlerinden iş sağlığı ve güvenliğine kadar birçok kritik alandaki yapay zeka uygulamalarını daha kontrollü, izlenebilir ve etik ilkelere uygun şekilde yönetme kapasitemizi güçlendiren önemli bir adımdır. Fırat EDAŞ olarak, bu başarının sektörde açacağı yolun bilinciyle daha akıllı, daha güvenli ve daha dirençli bir enerji dağıtım altyapısı için çalışmaya devam edeceğiz"

