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Fırat Kalkanı'nda 4 Terörist Etkisiz Hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG teröristini etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 11:56
Fırat Kalkanı'nda 4 Terörist Etkisiz Hale getirildi

Fırat Kalkanı'nda Terörle Mücadele Hız Kesmeden Devam Ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, bu gelişmeyi kamuoyuna duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek."

Terörle Mücadelede Kararlılık

Sürekli olarak terör örgütleri ile mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlarına devam etmekte kararlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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