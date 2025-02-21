Fırat Kalkanı'nda 8 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 13:57
Fırat Kalkanı'nda 8 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Suriye'nin Kuzeyinde Terör Operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB Açıklama Yaptı

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek," ifadelerine yer verildi.

Bu gelişme, Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarına kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

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