Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, Türk güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyon, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun istihbarat çalışmaları ve koordineli harekâtıyla gerçekleştirildi

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist öldürüldü
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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, saldırı hazırlığı içerisinde olan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. 

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuzey Suriye'deki terör unsurlarına yönelik operasyonlarına kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki terör tehdidiyle mücadelesine vurgu yapılarak, saldırı hazırlığındaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.

 

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