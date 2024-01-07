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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist öldürüldü Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, Türk güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyon, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun istihbarat çalışmaları ve koordineli harekâtıyla gerçekleştirildi