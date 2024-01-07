Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, Türk güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyon, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun istihbarat çalışmaları ve koordineli harekâtıyla gerçekleştirildi
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, saldırı hazırlığı içerisinde olan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuzey Suriye'deki terör unsurlarına yönelik operasyonlarına kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki terör tehdidiyle mücadelesine vurgu yapılarak, saldırı hazırlığındaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/JgIHuqrJ6J — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) Ocak 7, 2024