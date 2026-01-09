Fırtına Sonrası Boğaz'da Balıkçılar Yeniden Denize Açıldı

İstanbul'da dün etkili olan fırtına, deniz trafiğini ve balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Hava koşulları nedeniyle birçok tekne batma tehlikesi atlatırken, balıkçılar bir süre denize açılamadı.

Liman ve kıyılarda hasar riski

Şiddetli rüzgâr ve dalgalar, liman çevresi ile deniz kenarındaki tekneler için tehlike oluşturdu. Birçok balıkçı teknesi kısa süreli batma riskiyle karşılaşırken, yetkililer ve tekne sahipleri tedbirler aldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla yeniden ağlar açıldı

Havanın düzelmesiyle birlikte, onlarca balıkçı teknesi gün doğumuyla Boğaz'a açılarak ağlarını atmaya başladı. Sabahın ilk ışıkları ve gün doğumu eşliğinde ortaya çıkan bu hareketlilik, bölgeye görsel bir canlılık kattı.

Dronla kaydedilen anlar

Boğaz çevresindeki balıkçı teknelerinin denize açıldığı o anlar, drone kamerasıyla görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntüler, fırtına sonrası dönemin ve sabah hareketliliğinin boyutunu gözler önüne serdi.

