Fırtına Sonrası Boğaz'da Balıkçılar Yeniden Denize Açıldı

İstanbul'da dün etkili fırtına sonrası, havanın düzelmesiyle onlarca balıkçı teknesi Boğaz'a açıldı; o anlar drone kamerasıyla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:57
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 11:03
Fırtına Sonrası Boğaz'da Balıkçılar Yeniden Denize Açıldı

Fırtına Sonrası Boğaz'da Balıkçılar Yeniden Denize Açıldı

İstanbul'da dün etkili olan fırtına, deniz trafiğini ve balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Hava koşulları nedeniyle birçok tekne batma tehlikesi atlatırken, balıkçılar bir süre denize açılamadı.

Liman ve kıyılarda hasar riski

Şiddetli rüzgâr ve dalgalar, liman çevresi ile deniz kenarındaki tekneler için tehlike oluşturdu. Birçok balıkçı teknesi kısa süreli batma riskiyle karşılaşırken, yetkililer ve tekne sahipleri tedbirler aldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla yeniden ağlar açıldı

Havanın düzelmesiyle birlikte, onlarca balıkçı teknesi gün doğumuyla Boğaz'a açılarak ağlarını atmaya başladı. Sabahın ilk ışıkları ve gün doğumu eşliğinde ortaya çıkan bu hareketlilik, bölgeye görsel bir canlılık kattı.

Dronla kaydedilen anlar

Boğaz çevresindeki balıkçı teknelerinin denize açıldığı o anlar, drone kamerasıyla görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntüler, fırtına sonrası dönemin ve sabah hareketliliğinin boyutunu gözler önüne serdi.

İSTANBUL’DA DÜN ETKİLİ OLAN FIRTINA DENİZ TRAFİĞİNİ VE BALIKÇILIK FAALİYETLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ....

İSTANBUL’DA DÜN ETKİLİ OLAN FIRTINA DENİZ TRAFİĞİNİ VE BALIKÇILIK FAALİYETLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ. FIRTINA NEDENİYLE BİRÇOK TEKNE BATMA TEHLİKESİ ATLATIRKEN, BAZI BALIKÇILAR İSE HAVANIN DÜZELMESİNİN ARDINDAN GÜN DOĞUMUYLA BİRLİKTE YENİDEN BOĞAZ'A AÇILDI. O ANLAR DRON KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner’den Kasık Fıtığı Uyarısı
2
Fırtına Sonrası Boğaz'da Balıkçılar Yeniden Denize Açıldı
3
Türkiye'de İlk: TBL1XR1 İçin Beyin Organoidi Araştırması Başlıyor
4
Altındağ’da 2026'nın İlk Mahalle Buluşması — Veysel Tiryaki Vatandaşlarla Buluştu
5
Siirt’te sağlık personeline verem eğitimi: Dr. Gizem Çil bilgilendirdi
6
Naylon Fatura ve Hileli İflas Operasyonu: M.D. Hedefte

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları