Fitch Ratings: Türkiye'nin Ekonomi Politika Ekseni Daha Dayanıklı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'nin ekonomi politika ekseninin daha dayanıklı olduğunu belirterek politikaların sürdürüleceğine olan güvenlerinin arttığını açıkladı. Morales, Türkiye'nin dış finansman koşullarındaki iyileşme, döviz korumalı mevduatların azaltılması, cari açığın düşürülmesi ve enflasyon beklentilerinin hafifletilmesine ilişkin gelişmelerin, geçen hafta yayımlanan değerlendirmeyi doğruladığını belirtti. Fitch Ratings geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya ve not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.

Morales, yaptığı açıklamada, "Politika değişikliğinin etkinliği, rezerv seviyelerindeki iyileşme, dolarizasyonu artırmadan döviz korumalı mevduatların azaltılması, cari açığın düşürülmesi ve enflasyon beklentilerinin hafifletilmesine ilişkin gelişmeler, geçen hafta cuma günü açıkladığımız değerlendirmemizi doğruluyor." dedi. Morales, Türkiye'nin uluslararası rezerv seviyelerinde daha fazla iyileşme beklentisi olduğunu ve bu iyileşmenin devam etmesi durumunda uluslararası rezerv kapsamının 2025'te 4,5 aya yükseleceğini öngördüklerini belirtti.

Ekonomi politikalarının enflasyon beklentilerinin gevşemesinde ve enflasyonun düşmesinde etkili olduğunu ifade eden Morales, ayrıca Türkiye'nin cari açığını azaltma politikalarının da tutarlı olduğunu söyledi. Morales, Türkiye'nin ekonomi politikalarının finansal dolarizasyonu artırmadan döviz korumalı mevduatları azalttığını ve dış finansmana erişim sağlanmasını sağladığını vurguladı. Kur korumalı mevduatların azalmasının, finansal dolarizasyonu artırmadan gerçekleşmesinin önemli olduğunu belirten Morales, ayrıca Türkiye'nin kredi risk primindeki gerilemeyi ve ekonomideki olumlu gelişmeleri de değerlendirdi.

Fitch Ratings'in değerlendirmesine göre, Türkiye'nin ekonomi politikalarındaki tutarlılığın ve dayanıklılığın, yabancı yatırımcıların kararlarında etkili olduğunu söyleyen Morales, Türkiye'nin dış finansman koşullarında iyileşme sağladığını belirtti. Türkiye'nin enflasyonla mücadele sürecinde ilerleme kaydettiğini ancak enflasyonun hala temel bir politika zorluğu olduğunu ifade eden Morales, not yükselmesi için enflasyonun sürdürülebilir bir düşüşe geçmesi ve güven oluşturulması gerektiğini belirtti.