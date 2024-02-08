Fitre bedeli belli oldu! 2024 fitre ne kadar oldu? İşte yanıtı!

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı fitre bedelini duyurdu. “Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir. Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir.Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir.”





FİTRE NEDİR?

Fitre, insan olarak var edilmenin ve Ramazan orucunu tamamlayıp bayrama erişmenin şükrü olarak; dinen zengin sayılan ve Ramazan ayının sonunu gören Müslümanın, belli kişilere dağıtması vacip olan sadakadır.

KİMLER FİTRE VERMELİ?

Kişi, hem kendisinin hem de küçük çocuklarının fitrelerini ödemek zorundadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) fitrenin her Müslüman için vacip olduğunu söylemiştir.





FİTRE NE ZAMAN VERİLMELİ? FİTRE VERMENİN BELİRLİ BİR ZAMANI VAR MI?

Fıtır sadakası, Ramazan Bayramının ilk günü vacip olur. Ama bayramdan önce de ödenebilir. Bu daha hayırlıdır. Hatta bayram namazından önce ödenmesi sevap sayılır. Fakat bayram günü veya sonrasında da ödenebilir. Lakin bayramdan sonra ödenmesi hoş karşılanmaz.

KİMLERE FİTRE VERİLİR YA DA VERİLMEZ?

Kişi, dinen zengin olanlara, aile büyüklerine, çocuk ve torunlarına ve eşine fıtır sadakası ödeyemez. Fitreler tek bir fakire verildiği gibi birden fazla fakire de bölüştürülebilir. Fakat bir kişiye verilen tutar bir fitrenin altında olmamalıdır.