Flavonoid Zengin Gıdalar Demans Riskini Azaltıyor

Flavonoid Zengini Gıdaların Demans Üzerindeki Etkisi

Son zamanlarda Kuzey İrlanda merkezli bir araştırma, çilek ve çay gibi flavonoid açısından zengin gıdaların demans (bunama) riskini azaltabileceğini gösterdi.

Araştırma Detayları

Belfast'taki Queen's Üniversitesi'nde yürütülen bu çalışma, flavonoid içeren besinlerin demans ile olan bağlantılarını incelemekte odaklandı. Araştırmacılar, flavonoid bakımından zengin yiyecek ve içeceklerin tüketiminin artmasının, demans hastalığı riskini düşürücü etkilerinin olduğunu tespit etti.

Flavonoidlerin Faydaları

Flavonoidlerin bitkisel gıdalarda bulunmasının yanı sıra, antioksidan ve antienflamatuar gibi birçok faydalı özelliği bulunduğu vurgulandı. Ayrıca flavonoidlerin, kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik rahatsızlıkların riskini azaltmanın yanı sıra bilişsel işlevleri geliştirici etkisi olduğu da belirtildi.

Uzman Görüşleri

Araştırmanın başyazarı Profesör Aedin Cassidy, demansın dünya genelinde giderek yaygınlaştığını ifade ederek, İngiltere'de yaklaşık 500 bin kişinin sağlık verilerinin incelendiği 'Biobank' adlı biyomedikal veri setinden elde edilen bulguların önemine değindi.

Profesör Cassidy, günlük diyetlerine 6 porsiyon daha fazla flavonoid zengini gıda eklemenin demans riskini %28 oranında düşürdüğünü aktardı.

Yaşam Kalitesi ve Sağlıklı Beslenme

Araştırma ekibinden Dr. Amy Jenning, demans için etkili bir tedavi olmadığına dikkat çekerek, sağlıklı beslenmenin ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik önlemlerin kritik olduğunu belirtti.

Araştırmanın sonuçları JAMA Network Open dergisinde yayımlandı.