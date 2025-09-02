Flightradar24: von der Leyen'in Uçuşunda GPS Sinyali "İyi" — Rusya Müdahale İddiası

Flightradar24: von der Leyen'in Uçuşunda GPS Sinyali "İyi"

Flightradar24'ten yapılan paylaşım

Flightradar24, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in dünkü uçuşuna ilişkin veri paylaşımında, uçuşun GPS sinyal kalitesinin "iyi" olduğunu bildirdi.

Şirket, ABD merkezli X sosyal medya platformu hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, uçuşun planlanan süresinin 1 saat 48 dakika olduğunu ve fiili sürenin bundan 9 dakika daha uzun olduğunu aktardı.

Açıklamada, uçağın yerdeki radar tarafından sorgulandığında, kalkıştan inişe kadar sinyal kalitesini ölçen cihazın GPS sinyalini "iyi" olarak rapor ettiği belirtildi.

Rusya müdahalesi iddiaları ve tepkiler

Paylaşım, Rusya'nın elektronik sinyallerle müdahalede bulunduğu iddialarının gündeme gelmesinin ardından yapıldı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, ilgili paylaşımı alıntılayarak "Gerçekler, yanlış görüşlerden daha iyidir." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Bulgaristan ziyaretinde GPS erişimini kaybeden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in uçağının, Bulgaristan'daki havalimanına yaklaşırken GPS erişimini kaybettiği iddia edilmişti. AB Komisyonu sözcülerinden Arianna Podesta'nın Anadolu Ajansı (AA) muhabirine verdiği bilgiye göre, uçak yaklaşma sırasında GPS erişimini kaybetmiş, ancak uçak sorunsuz bir şekilde indirilmişti.

Bulgar yetkililer, söz konusu kesintinin Rusya tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelendiklerini belirtmişti. Flightradar24'ün verileri ise uçuş boyunca ölçülen GPS sinyal kalitesinin "iyi" olduğunu gösteriyor.