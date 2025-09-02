DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
48,05 0,42%
ALTIN
4.607,05 -0,22%
BITCOIN
4.535.077,97 -1,33%

Flightradar24: von der Leyen'in Uçuşunda GPS Sinyali "İyi" — Rusya Müdahale İddiası

Flightradar24, von der Leyen'in dünkü uçuşunda GPS sinyal kalitesinin "iyi" olduğunu açıkladı; uçuş planlanan süreden 9 dakika uzun sürdü, Rusya iddiaları tartışılıyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:10
Flightradar24: von der Leyen'in Uçuşunda GPS Sinyali "İyi" — Rusya Müdahale İddiası

Flightradar24: von der Leyen'in Uçuşunda GPS Sinyali "İyi"

Flightradar24'ten yapılan paylaşım

Flightradar24, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in dünkü uçuşuna ilişkin veri paylaşımında, uçuşun GPS sinyal kalitesinin "iyi" olduğunu bildirdi.

Şirket, ABD merkezli X sosyal medya platformu hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, uçuşun planlanan süresinin 1 saat 48 dakika olduğunu ve fiili sürenin bundan 9 dakika daha uzun olduğunu aktardı.

Açıklamada, uçağın yerdeki radar tarafından sorgulandığında, kalkıştan inişe kadar sinyal kalitesini ölçen cihazın GPS sinyalini "iyi" olarak rapor ettiği belirtildi.

Rusya müdahalesi iddiaları ve tepkiler

Paylaşım, Rusya'nın elektronik sinyallerle müdahalede bulunduğu iddialarının gündeme gelmesinin ardından yapıldı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, ilgili paylaşımı alıntılayarak "Gerçekler, yanlış görüşlerden daha iyidir." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Bulgaristan ziyaretinde GPS erişimini kaybeden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in uçağının, Bulgaristan'daki havalimanına yaklaşırken GPS erişimini kaybettiği iddia edilmişti. AB Komisyonu sözcülerinden Arianna Podesta'nın Anadolu Ajansı (AA) muhabirine verdiği bilgiye göre, uçak yaklaşma sırasında GPS erişimini kaybetmiş, ancak uçak sorunsuz bir şekilde indirilmişti.

Bulgar yetkililer, söz konusu kesintinin Rusya tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelendiklerini belirtmişti. Flightradar24'ün verileri ise uçuş boyunca ölçülen GPS sinyal kalitesinin "iyi" olduğunu gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma
2
Manisa Demirci'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
3
Muğla'da Belediye Başkanının Ailesine Yanıcı Madde Atan 2 Şüpheli Yakalandı
4
MEB, "Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere" Bülteniyle Şiddetle Mücadeleye Vurgu
5
Alışveriş Bağımlılığı Artıyor: Uzmanlar 'Tedavi Şart' Diyor
6
Afganistan'da 6 Büyüklüğündeki Deprem: Kunar'da Ölü Sayısı 900'e Yükseldi
7
Kocaeli sahillerinde cankurtaranlar son haftada 154 kişiyi kurtardı

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı