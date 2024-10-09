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Florida'nın Kıyılarını Vuran Milton Kasırgası Tehditi

Milton Kasırgası, Florida'ya yaklaşırken 100 yıldır görülen en güçlü kasırga olma potansiyelini taşıyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:36
Florida'nın Kıyılarını Vuran Milton Kasırgası Tehditi

Milton Kasırgası Florida'ya Yaklaşıyor

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru ilerleyen Milton Kasırgası'nın, son 100 yılın "en güçlü" kasırgası olabileceği uyarısında bulundu.

Kasırga Hızı ve Kategorisi Güncellendi

Florida kıyılarına doğru ilerleyen Milton ile ilgili hem federal hem de yerel yetkililer, vatandaşları sürekli olarak bilgilendirmeye devam ediyor. NWS, "Milton rotasında kalırsa, bu 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak," dedi.

Son raporlar, kasırgadan en çok etkilenecek bölgelerde suların 3 ila 4,5 metreye kadar yükselebileceği ve büyük dalgalar oluşabileceğini belirtmektedir. Ayrıca, Ulusal Kasırga Merkezi, Milton’un hızının saatte 260 kilometreye ulaştığını ve bu nedenle kasırga kategorisinin 5'e yükseldiğini aktardı.

Florida Uyarıları ve Tahliye Prosedürleri

Ayrıca, kasırgadan kaynaklanan ani sel olaylarının kıyı ve iç bölgelerde ciddi zarara yol açabileceği de vurgulandı. Washington Post'un haberine göre, Florida'da çok sayıda kişi bölgeyi terk etmeye çalışırken, 1400 benzin istasyonunun yakıtı tükendi.

Florida Valisi Ron DeSantis, eyalet yönetiminin Milton Kasırgası sonrası olaylarla başa çıkmak için "benzeri görülmemiş kaynaklar" ayırdığını ve bölge sakinlerini tahliye emirlerine uymaları konusunda ikaz etti.

Kasırganın Gelişimi

Weather Channel, kasırganın Çarşamba gecesi veya Perşembe sabahı ABD anakarasına ulaşmasının beklendiğini ve Florida'nın Tampa, Sarasota ve Fort Myers gibi yoğun nüfuslu yerlerini etkisi altına alacağını belirtti.

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