Florido'da Milton Kasırgası Karaya Vurdu: Elektrik Kesintileri ve Can Kaybı

Florida'da Milton Kasırgası Etkisi

ABD'nin Florida eyaletinde, Milton Kasırgası 3. kategoriyle Siesta Key bölgesini vurdu. Etkileriyle 3 milyondan fazla kişiyi elektriksiz bıraktı.

Sıcak Gelişmeler ve Uyarılar

Ulusal Kasırga Merkezi, Milton Kasırgası'nın Florida'ya ulaşmasının ardından, rüzgarların son derece tehlikeli olduğunu ve Tampa ile St. Petersburg sakinlerine acil güvenli yerlere geçmeleri tavsiyesinde bulundu.

PowerOutage verilerine göre, kasırga sırasında 3 milyondan fazla kişi elektrikten yoksun kaldı. Ayrıca, St. Petersburg bölgesindeki su şebekesine zarar verilmesi, içme suyu hizmetlerinin aksamasına neden oldu.

Can Kaybı ve Zarar

St. Lucie bölgesi yetkilileri, kasırga sırasında meydana gelen hortumlar nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca, şiddetli rüzgar ve yağışlar sonucu binalar ve evler ciddi şekilde hasar gördü.

Acil Durum Kararı

Washington Post'un haberine göre, eyalet yetkilileri, kasırga nedeniyle evleri hasar gören bireyleri korumak amacıyla bir acil durum kararı yayımladı. Bu karar doğrultusunda hasar uzmanlarının değişiklikleri belgeleri ve açıklama yapmaları gerekecek.

Milton Kasırgası'nın Gücü

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida'ya yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın en güçlülerinden biri olabileceği konusunda uyarıda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden, kasırga için "Milton, yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor." ifadesini kullandı. Bu kasırga, daha önce Helene Kasırgası nedeniyle 227 kişinin hayatını kaybettiği bölgeyi etkisi altına aldı.