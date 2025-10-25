Foça'da Bülent Kaptanoğlu'nun sele kapılma anı güvenlik kamerasında

İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan sağanak sonrası sel sularına kapılan ve cansız bedeni bugün sabah saatlerinde bulunan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun o anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Kaptanoğlu'nun suyun ortasında kalan aracından uzaklaşmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı, ağaçlara tutunmaya çalışırken sel sularına kapıldığı anlar yer alıyor.

Foça'daki sel

Foça ilçesinde 23 Ekim'de meydana gelen sağanakta metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştü. İlçede dereler taştı, birçok ev ve iş yeri suyla doldu.

Olayda birçok araç mahsur kaldı; otomobiller dere kenarındaki bariyerlere takıldı. Mantar toplamak için Bucak mevkisine geldiği öğrenilen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu, aracından indikten sonra sel sularına kapılmıştı.

Kaptanoğlu'nun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağı'nda, çalışmaların üçüncü gününde su içerisinde bulundu.

