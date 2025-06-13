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Foça'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Devam Ediyor

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 16:05
Foça'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Devam Ediyor

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını, yerel ekipler tarafından havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilerek söndürülmeye çalışılıyor. Yangın, Gerenköy mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana geldi.

Yangın ihbarının ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hızlı bir şekilde müdahale için çok sayıda araç sevk etti. Olay yerine 5 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer gönderildi.

Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor ve ekiplerin yangını kontrol altına alma sürecinde büyük bir çaba sarf ettiği vurgulanıyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

İzmir'in Foça ilçesindeki Gerenköy mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale...

İzmir'in Foça ilçesindeki Gerenköy mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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