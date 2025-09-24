Folia Sergisi Bağlarbaşı Abdülmecid Efendi Köşkü'nde

Küratörleri Selen Ansen ve Eda Berkmen olan "Folia" sergisi, Koç Holding himayesinde Bağlarbaşı Abdülmecid Efendi Köşkü'nde 1 Mart 2026'ya kadar ziyarete açık.

Küratörleri Selen Ansen ve Eda Berkmen olan "Folia" sergisi, Koç Holding himayesinde sanatseverlerle buluştu. Sergi, doğadaki süreçleri farklı malzeme ve mecralarla yorumlayarak bitkiler, hayvanlar ve insanlar arasındaki karşılıklı etkileşimleri yeniden ele almayı hedefliyor.

Küratörlerin bakışı

Selen Ansen, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Folia'yı oluşturan eserlerin kimisi serpiliyor kimisi kıvrılarak mekanı istila ediyor kimisi yerden göğe tırmanıyor kimisi süzülüyor kimisi çözülüyor kimisi uçuşuyor kimisi şekil değiştiriyor. Tıpkı bir bahçenin kapsadığı döngüler ve süreçler gibi burada her şey dönüşüyor ve karşılıklı olarak etkileşiyor." dedi. Ansen, serginin doğanın bereketini insanın üretkenliği ve hayal gücüyle buluşturduğunu, şehir hayatının sıkışıklığında unuttuğumuz büyüyü yeniden hatırlattığını vurguladı.

Ansen ayrıca, sergiyi hazırlarken doğanın sınırsız yaratma gücünü çağırmanın yanı sıra ziyaretçilerin genişleyebilen bir topluluğun parçası olduklarını hissedebilmelerini amaçladıklarını belirterek, "Nitekim bir bahçenin belki de en büyük mucizesi, farklı yaşamların ve varlıkların yan yana filizlenmesine alan açabilmesidir." değerlendirmesini paylaştı.

Bir bahçeyi andıran kapsayıcı alan

Eda Berkmen ise sergide, bir bahçeyi büyüleyici kılan unsurları keşfettiklerini söyleyerek, "Her boşluğun hızla dolduğu sıkışık şehirlerin ötesine geçerek, toprağa oyuk açanlar, kök salanlar, dolanıp yayılanlar, sürünenler, tırmananlar ve tüneyenlerle dolu diyarlara açıldık. Yalnızca bitkilerin ya da canlıların değil, jestlerin, dokuların, seslerin ve kokuların da bir araya geldiği kapsayıcı bir alan hayal ettik." ifadelerini kullandı. Berkmen, köşkün iç ve dış mekânlarında sunulan eserlerin doğanın çürüme, yeniden doğma, çoğalma ve dönüşme döngülerini hatırlattığını, hayal ile gerçeğin, alışıldık ile olağandışının buluştuğu bir ortam sunduğunu kaydetti.

Sergi içeriği ve katılımcılar

Sergi, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç'un "büyülü bahçe" fikrinden yola çıkarak hazırlandı. Türkiye ve yurt dışındaki kurum, sanatçı ve koleksiyonerlerden alınan eserlerin yanı sıra sergi için hazırlanan yeni çalışmalar da izleyiciyle buluşuyor.

Latince "folia" kelimesinin doğaya ve aşırılığa gönderiminde yola çıkan sergi, mekânıyla birlikte ziyaretçileri hayalle gerçeğin kesiştiği bir alana davet ediyor. Sergide, farklı coğrafyalardan yaklaşık yüz sanatçının çalışmaları yer alıyor.

Sergide eserleri bulunan isimler arasında Tamar Kasparian, Odine Lang, Alix Marie, Anne Wenzel, Mehtap Baydu, Fatoş İrwen, Nathalie Latour, Necla Rüzgar, Camila Rocha, James Webb, Douglas White, Rebecca Louise Law ve Paloma Varga Weisz gibi sanatçılar bulunuyor. Sergi 1 Mart 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

