Fön Rüzgarlarıyla Bunalan İzmir'de Sıcak Hava Rekor Kırıyor

İzmir'de etkili olan fön rüzgarları ile birlikte sıcak hava, kentteki günlük yaşamı ketlerken termometreler 42 dereceyi gösterdi. Pazartesi gününden itibaren yükselişe geçen hava sıcaklığı, bu hafta en yüksek seviyesine ulaştı. Basra Alçak Basıncı nedeniyle taşıdığı sıcak rüzgarlar, İzmir'deki yaşamı adeta durma noktasına getirdi.

Günlük yaşamda oldukça canlı olan Alsancak, Çankaya, Kemeraltı, Saat Kulesi çevresi ve Kordonboyu sakinleşerek sessizliğe büründü. Dışarı çıkmak zorunda kalan rağbetin azaldığı bu yerlerde, vatandaşlar gölgelik arayışı içerisine girdi.

Sahildeki balıkçılar, bu saç sıcaklıkta oltalarını bırakmak zorunda kalarak gölgeye sığınmayı tercih etti. Mustafa Meydaner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak havaya rağmen balık tutmaya devam ettiğini ancak sahilin bu durumda bulunmaktan rahatsız olduğunu ifade etti. "Balıkçı arkadaşlar vardı ama şu anda kimse kalmadı. Ben de birazdan gideceğim," dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte sahile gelen 13 yaşındaki Nehir Alıcı, "Çok sıcak... Öyle bir sıcak ki pişiyoruz. Keşke kapalı alanda dursaydık," şeklinde konuştu. Diğer bir 13 yaşındaki çocuk, Can Sandık ise dışarı çıkmadıkları için pişman olduklarını dile getirdi.

Sıcaktan bunalan bazı kişiler parklardaki sulama hortumlarından serinlemeye çalıştı. Ayrıca, Aydın'da da sıcak hava etkili olmaya devam ediyor. İstasyon Meydanı'ndaki termometre 44 dereceyi gösterdi.

Bu olumsuz hava koşulları, Aydın'daki caddeleri ve sokakları da boş bıraktı. Dışarıda dolaşanların çoğu güneşten korunmak için şapka ya da şemsiye taşıdı. Atatürk Kent Meydanı'ndaki süs havuzunda zaman zaman çocuklar serinlemeye çalıştı. Bey Camisi'nin avlusunda ise bazı Aydınlılar dinlenmeyi tercih etti.

Mükerrem Kürüm adındaki bir yetkin, "Gerçekten çok sıcak. Benim de tansiyonum olduğu için şemsiyesiz dolaşamıyorum. Herkese gölgeden gitmesini, güneşte uzun süre kalmamalarını tavsiye ediyorum," diyerek vatandaşlara önlem almaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği İzmir'de, sıcak hava nedeniyle sahil şeridi boş kaldı. Konak ilçesindeki Kordon boyunda da insan yoğunluğunun azaldığı gözlemlendi.

Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği İzmir'de, sıcak hava nedeniyle sahil şeridi boş kaldı. Konak ilçesindeki Kordon boyunda da insan yoğunluğunun azaldığı gözlemlendi.