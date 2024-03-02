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Forex piyasasında yüksek kazanç vaadiyle dolandıran 146 kişi Sibergöz-23 operasyonuyla gözaltına alındı

Forex dolandırıcılarına Sibergöz-23 operasyonu: 146 gözaltı, 300 milyonluk mal varlığına el konuldu.

Yayın Tarihi: 02.03.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 11:07
Forex piyasasında yüksek kazanç vaadiyle dolandıran 146 kişi Sibergöz-23 operasyonuyla gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Sibergöz-23 operasyonu açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 20 ilde gerçekleştirilen Sibergöz-23 operasyonu hakkında bilgi verdi. Operasyonda, Forex piyasasında yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandıran 146 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Operasyon 20 İlde eş zamanlı yapıldı

Yerlikaya, operasyonun Adana merkezli olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak illerinde eş zamanlı olarak yapıldığını söyledi. Operasyonda, Forex piyasasında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 146 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin 1 milyar liralık hesap hareketliliği olduğunu ve haksız kazanç sağladıklarını ifade etti.

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda malzeme ele geçirildi

Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık, örgüt kurmak, kara para aklama gibi suçlardan gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı av tüfeği, 25 adet kripto varlık madencilik cihazı, 2.5 milyon TL nakit, çok sayıda altın ve dövizin ele geçirildiğini bildirdi. Ayrıca, şüphelilerin 300 milyon liralık taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması için çalışma başlatıldığını kaydetti.

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