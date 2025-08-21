Frank Caprio 88 Yaşında Vefat Etti — 'Dünyanın En Nazik Hakimi'

Frank Caprio 88 yaşında hayatını kaybetti

Şefkatli tutumuyla tanınan eski yargıç, pankreas kanseriyle uzun süren mücadelesini kaybetti

Duruşmalarda gösterdiği "şefkatli ve nazik" tavırlarıyla tanınan ABD'li eski yargıç Frank Caprio, pankreas kanseri nedeniyle 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada duruşmalarından paylaşılan kesitler sayesinde geniş kitlelerce "dünyanın en nazik hakimi" olarak nitelendirilen Caprio'nun vefatı, Instagram hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden 88 yaşındaki yargıcın hayatını kaybettiği belirtildi. Hesaptan yapılan son paylaşımlarda Caprio'nun hastanede olduğu görüldü.

Sosyal medya açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Şefkati, alçakgönüllülüğü ve insanlardaki iyiliğe dair sarsılmaz inancı sevilen yargıç Caprio, hem mahkeme salonundaki çalışmaları hem de dışındaki çalışmalarıyla milyonlarca insanın hayatına dokundu."

Caprio'nun mahkeme salonlarındaki insancıl yaklaşımı, onu hem yerel hem uluslararası düzeyde hatırlanan bir figür haline getirdi.